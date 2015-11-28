نامه متفاوت قالیباف به مردم تهران

مجله مهر: قالیباف در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: شهروندان محترم تهرانی، می‌خواهم با شما از دردی سخن بگویم که نيم قرن است تن این شهر را آزار می‌دهد. ما در قلب پایتخت ایران اسلامی گوهری تاریخی با ریشه‌های اصیل فرهنگی داریم که غبار ناهنجاری بر آن نشسته است. این منطقه از قدیم میزبان آسیب‌های اجتماعی گوناگونی بوده است و حالا این زخم بیش از هر زمان دیگری سرباز کرده است. فقر، اعتیاد، کارتن خوابی، کودکان کار، تخریب آثار فرهنگی‌تاریخی و ... بخشی از این ناهنجاری‌هاست. شهرداری تهران مدتی است که در این منطقه اقداماتی را شروع است اما حل معضلات این منطقه همکاری، همراهی و همدلی همه نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم نهاد، کارشناسان و شما شهروندان عزیز را می‌طلبد.

آقایان و خانم‌هایی که در این شهر زندگی می‌کنید، با یکدیگر مهربان‌تر باشیم. وظیفه انسانی همه ماست که برای کاهش بخشی از دردهای قلب شهرمان کمک کنیم. بیایید پیمان ببندیم در هر نقطه از این شهر که ساکن هستیم به سلامت قلب شهرمان فکر کنیم و در این راه از هیچ کمک و کاری که مفید و مؤثر باشد، دریغ نکنیم.‌