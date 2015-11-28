به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: در سامانه جامع کالاهای سلامت تمام اتفاقات قابل رویت است به عنوان نمونه اگر فروش یک کالا بر خلاف روال معمول باشد و قیمت آن بالا رود به راحتی قابل تشخیص است و همه اطلاعات به صورت برخط، ثبت می شود و نیز موجودی دارو، تجهیزات و سایر کالاهای سلامت به راحتی قابل رصد است.

وی ابراز امیدواری کرد این سامانه تا پایان دوره دولت یازدهم اجرا شود تا مردم اثرات و نتایج آن را مشاهده کنند.

دیناروند همچنین کنترل اصالت فرآورده ها را یکی دیگر از برنامه های سازمان غذا و دارو دانست که با سامانه جامع کالاهای سلامت ارتباط دارد و خاطرنشان کرد: کنترل اصالت فرآورده ها قطعا عرصه را بر قاچاقچیان تنگ خواهد کرد و این امکان را برای مردم فراهم می کند تا بتوانند کالاهای اصیل را از کالاهای تقلبی و قاچاق تشخیص دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو برنامه کنترل اصالت فرآورده ها را متفاوت با طرح برچسب اصالت و یا طرح شبنم دانست و گفت: اصالت یک کالا و فرآورده تنها در داشتن برچسب خلاصه نمی شود برچسب اصالت می تواند با استفاده از پیامک، اینترنت و یا نرم افزار تلفن همراه استعلام شود و مردم از اصیل بودن یک کالا اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: در برنامه کنترل اصالت فرآورده، علاوه بر استعلام اصالت فرآورده، اطلاعات ضروری و جانبی مانند تاریخ تولید و انقضا، قیمت و اطلاعات تولید کننده و یا وارد کننده در اختیار مردم قرار می گیرد.

دیناروند ادامه داد: مراحل اجرایی طرح کنترل اصالت فرآورده ها در حال انجام است و برای دسته ای از فرآورده ها عملیاتی شده اما به تدریج تمام کالاهای حوزه سلامت را در بر خواهد گرفت.

معاون وزیر بهداشت از طرح نسخه الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین برنامه های این سازمان در آینده یاد کرد و در تشریح این طرح گفت: نسخه الکترونیکی برخی از کارهای مصرف کنندگان، جامعه پزشکی و مراکز بهداشتی، درمانی و دارویی را تسهیل می کند اما به دنبال کار بزرگتری هستیم تا تمام اصول راهنماهای بالینی، تجویز و همچنین مصرف دارو در نرم افزار نسخه نویسی لحاظ شود.

وی افزود: طرح نسخه الکترونیک می تواند در صرفه جویی مصرف دارو بسیار موثر باشد و در نهایت در صورت اتصال سامانه های کنترل اصالت دارو و نسخه الکترونیک به هم و در عین حال اتصال آن به سازمان های بیمه گر، اجرای این طرح می تواند تصویری روشن و شفاف از فرآیند تجویز و مصرف دارو را برای وزارت بهداشت و سازمان های بیمه فراهم کند.

دیناروند در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جاری سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو، تأمین و تدارک دارو را بدون وقفه انجام می دهد کما اینکه دو سال است که بحران دارویی را پشت سر گذاشته ایم، آرامش بازار را حفظ کرده ایم و کمبودهای دارویی نیز قابل مدیریت است.

وی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو در خصوص کنترل قیمت دارو و کاهش هزینه پرداختی بیماران نهایت تلاش خود را کرده و خواهد کرد و پرداختی بیماران صعب العلاج و خاص کنترل شده و بر روی تأمین هزینه دارویی بیماران متمرکز شده ایم.

دیناروند با بیان اینکه در حوزه غذا و در راستای کنترل بیماری های غیر واگیر برنامه های بزرگی را شروع کرده ایم، اظهار داشت: خوشبختانه به سمت حذف اسید چرب ترانس، کاهش میزان نمک و شکر در فرآورده های غذایی و همچنین کاهش باقی مانده سموم در مواد غذایی حرکت می کنیم اما به اقدامات بین بخشی و فرا بخشی بیشتری نیاز است.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: مردم شاهد بوده اند که اولویت اول وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تأمین سلامت آنها بوده و در هر موردی ضعف و تخلفی وجود داشته برخوردهای لازم انجام شده تا سلامت مردم به خطر نیفتند.