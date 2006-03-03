رشد مستمر و پايدار مهمترين الزام سند چشم‌ انداز است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران كه در دانشگاه تهران برگزار شد به تشريح مواضع سند چشم انداز بيست ساله كشور پرداخت.

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران، دانايي ‌محوري را يكي از نقاط مهم سند چشم‌ انداز 20 ساله عنوان كرد و ادامه داد: در سايه دانايي، اين چشم ‌انداز تحقق پيدا خواهد كرد. امروز مردم در سايه‌ ابزار اطلاع‌ رساني مطلع هستند و تا حدي آگاهي دارند كه به سادگي تسليم گفته ‌هاي ديگران نمي ‌شوند.

وي گفت : امروز دنيا در حال تحول است و در سايه انفجار اطلاعات، انتقال تجربه و تكنولوژي و پيشرفت سرعت يافته است و هر كس با اين تحول هماهنگ نباشد، عقب افتاده و براي آن ملت بسيار گران تمام مي ‌شود.

خطيب امروز نماز جمعه تهران در ادامه به بحث درباره پيشرفت‌ هاي امروزه بشر در نانوتكنولوژي، فضانوردي، سلول‌هاي بنيادي و ديگر مسايل پرداخت و اظهار داشت : اين پيشرفت‌ ها به سرعت در سايت‌ هاي خبري و خبرگزاري ‌ها منتشر مي شود، بنابراين ما نيز با زمينه‌ هاي خلق و جذب تكنولوژي و دانشي كه داريم، نبايد از اين قافله عقب بمانيم.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد : در بخش دموكراسي نيز بشريت به سرعت به سمت توجه به خواسته ‌ها و تصميمات مردم در حال حركت است و به دليل آگاهي ‌هاي فراوان مردم به سادگي زير بار نمي ‌روند. اين شرايط و تحول سياسي در دنيا به اين معني است كه در تمامي دنيا مردم تصميم‌ گيري خواهند كرد و تصميمات دولت‌ ها نمي تواند استبدادي و با نگاه از بالا باشد.

وي در ادامه با اشاره به پرونده هسته اي كشورمان گفت : در بحث انرژي، چشم‌ بشر به انرژي ‌هايي مانند گداخت است، در گذشته اتم را مي شكافتند و نيروگاه‌ مي ساختند، ولي در آينده اتم را به هم جوش مي ‌زنند و قدرتي عظيم از انرژي آن به دست مي ‌آورند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اين امر شروطي دارد كه اگر محقق نشود، نمي توان پيروز از آن بيرون آمد، تصريح كرد : اين الزامات ازسوي مجمع تشخيص مصلحت در اختيار مردم قرار مي ‌گيرد.

وي در ادامه از رشد مستمر و پايدار به عنوان يكي از مهمترين الزامات سند چشم‌ انداز ياد كرد و ادامه داد : دانايي محوري نيز از ديگر اين الزامات است.

امام جمعه موقت تهران همچنين با اشاره به اين تعامل با جهان در دانش، اقتصاد، فرهنگ و سياست از مسائل مد نظر در تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله است، گفت : امروز هيچ كشوري به تنهايي در دنيا نمي ‌تواند خود را حفظ كند.

هاشمي رفسنجاني همچنين از قدرت رقابت به عنوان ديگر الزام در تحقق سند چشم‌ انداز برشمرد و افزود : اگر در دنيا بنا بر تعامل است، بايد قدرت رقابت داشته باشيم و غير از آن موفق نخواهيم بود.

وي خاطرنشان كرد : همچنين اگر كشور امنيت نداشته و دچار نا امني باشد و سرمايه ‌گذار و دانشمند احساس نا امني كنند، اهداف چشم انداز نمي ‌تواند محقق شود، بنابراين به امنيت كشور در سند چشم انداز توجه ويژه ‌اي شده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : بدون اطلاح ساختار نمي توان به سمت توسعه‌ حركت كرد، بنابراين به اصلاح ساختار و مديريت نياز مبرم داريم كه در سند چشم انداز به خوبي به آن پرداخته شده ‌است.

وي در ادامه توازن منطقه ‌اي را بخشي از عدالت ارزيابي كرد و گفت : همه بخش‌ هاي كشور بايد پيشرفت متوازني داشته باشند و اگر نباشد، آثار مناسبي نخواهد داشت.

خطيب امروز نماز جمعه تهران در ادامه اظهار داشت : اگر مردم احساس كنند كه احقاق حقوق بين آنان نيست ممكن است دست به كار غير صحيح بزنند و از راه فاسد، حق خود را به دست ‌آورند، بنابراين بايد مطمئن باشند كه قضات، نزاع را به خوبي برطرف مي ‌كنند.

هاشمي رفسنجاني آزادي را از ديگر مسايل مدنظر در سند چشم انداز بيست ساله كشور دانست و خاطرنشان كرد : احساس آزادي براي مردم كه بتوانند آزادانه مسير خود را طي كنند از الزامات سند تحقق اين چشم انداز است و اگر آزادي برقرار باشد، مردم نگراني ‌هايي كه در محيط بسته وجود دارد را ندارند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خطبه هاي اول نماز جمعه امروز تهران انسجام ملي را براي كشور بسيار ضروري دانست و تاكيد كرد : در اين فضا كه كشورمان مورد طمع دشمنان است، بايد با اين انسجام از موقعيت كشور پاسداري كنيم.