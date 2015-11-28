اکثر تجیهزات پلیس به روز است/تلاش برای ارتقاء سطح برخورد با مردم

سرهنگ حمید معین‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی به این باور رسیده که در جامعه امروزی باید نقش خود را با اقتداری بر پایه علم و دانش ایفا کند.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در سال های گذشته در این حوزه انجام شده و این اقدامات ادامه دارد.

سرهنگ معین زاده تصریح کرد: نگاه علمی و فرهنگی که در پلیس ایجاد شده با مشارکت حداکثری مردم و مسئولیت پذیری دیگر سازمان ها در حوزه فرهنگ می تواند منجر به برقراری آرامش و نظم اجتماعی مطلوب در جامعه به ویژه در حوزه ترافیک شود.

رئیس پلیس راهور کرمان تاکید کرد: باید با همکاری دستگاه های فرهنگی، فرهنگ ترافیک در جامعه نهادینه شود.

وی مردم را بهره برداران امنیت و آرامش در جامعه دانست و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با مشارکت در طرح های تحقیقاتی سعی دارد مشکلات و معضلات ترافیکی احصا شده را به روش های علمی و مشارکت های مردمی برطرف کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان یادآور شد: اقداماتی به منظور افزایش سطح دانش کارکنان انجام شده است چرا که معتقدیم پلیس راهور نیز باید همراه با سایر پلیس ها روزآمد بوده و با قوانین و مقررات روز آشنایی داشته باشد که بتوانیم خدمات بهتری به هم استانی ها ارائه کنیم.

وی یادآور شد: اکثر تجیهزاتی که در حال حاضر در استان کرمان در حال استفاده است به روز است اما ممکن است برخی از آنها نیز به روز نباشد.

وی ادامه داد: ارتقاء سطح دانش کارکنان، کارشناسان و سطح برخورد پلیس با مردم از اولویت های کاری ماست و در این خصوص دوره هایی برگزار شده است.

سرهنگ معین زاده یادآور بود: تلاش داریم که اقدامات پلیس به گونه ای باشد که باعث افزایش رضایتمندی مردم شود.