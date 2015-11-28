آموزش و پرورش باید از تمرکزمحوری بر پایتخت بیرون آید

به گزارش خبرنگار مهر، میثم هاشمخانی در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که امروز در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر در محرومیتزدایی توفیقات خوبی را داشته است.
وی افزود: طبق بررسیهایی به ازای هر سال تحصیلی در مقطع ابتدایی و متوسطه ۲.۵ درصد درآمد در استان سیستان و بلوچستان افزایش مییابد و همین رقم در تهران ۷.۵ درصد است.
دبیر کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی ادامه داد: این تحقیق تفاوت کیفیت را نشان میدهد و ساختار آموزشی جدا از کیفیت بخشی در مناطق محروم است. آموزش و پرورش باید از تمرکزمحوری بیرون آید و توجه آن فقط به پایتخت نباشد.
هاشمخانی تصریح کرد: سهم هر دانش آموز در مدارس دولتی گاهی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است و این سهم از سال ۱۳۸۰ کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از نهاد سیاستگذار به یک نهاد حسابدار تبدیل شده است، گفت: سرانه هر دانشآموز بدون حقوق و دستمزدهایی که به معلمان پرداخت میشود در سالهای اخیر کاهش یافته است.
دبیر کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: طی بررسیهایی در یارانه نقدی دو دهک کم درآمد به این نتیجه رسیدهایم ماهانه فقط ۸۵۰ تومان صرف آموزش شده است، بنابراین فقرزدایی آموزشی صرفا پول نقد نیست.
وی تاکید کرد: هزینه نابرابری در آموزش بسیار زیاد است و پس از رکود اقتصادی تقریبا صرف هزینه آموزشی در خانوارهای فقیر صفر است.
هاشمخانی در پایان با بیان اینکه برخی از شاخصهای آماری ساده باید در اختیار پژوهشگران قرار گیرد، گفت: از پول بیتالمال برای به دست آوردن آمارها، هزینه هایی صرف میشود، اما ما اجازه نداریم این آمارها را در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.
