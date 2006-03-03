بررسي تعزيه و آوازهاي مذهبي در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تعزيه و آوازهاي مذهبي ايران با حضور هنرمندان و پژوهشگران مطرح حوزه تئاتر و موسيقي بررسي مي‌شود. اين برنامه كه با عنوان نشست "گذري بر تعزيه و آوازهاي مذهبي در دو استان گيلان و هرمزگان" برگزار خواهد شد، به بررسي تعزيه و آوازهاي مذهبي در اين دو استان مي‌پردازد.

تعزيه اين دو استان در اين سال‌ها آنگونه كه بايد و شايد در جشنواره ها و همايش ها مطرح نشده است، اين در حالي است كه تعزيه و همچنين آوازهاي مذهبي در اين دو استان از قدمت و غناي خاصي برخوردارند كه باعث تمايز آن از ساير مناطق ايران مي شود.

نشست "گذري بر تعزيه و آوازهاي مذهبي در دو استان گيلان و هرمزگان" به همت كانون موسيقي وابسته به اداره كل امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران با همكاري مركز موسيقي تجربي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

در اين برنامه دو گروه برجسته تعزيه از استان هاي گيلان و هرمزگان به اجراي برنامه مي پردازند و هنرمندان و پژوهشگراني چون حميدرضا اردلان، دكتر محمدحسين ناصربخت و فريبرز رستمي به بررسي ويژگي ها تعزيه و آوازهاي مذهبي در اين دو منطقه خواهند پرداخت. حضور عموم علاقمندان در اين نشست ها آزاد است.