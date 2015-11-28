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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

دردسرهای مردِ روستایی که برای خود سنگ قبر خرید

دردسرهای مردِ روستایی که برای خود سنگ قبر خرید

فیلم «سنگ اول» ساخته ابراهیم فروزش دوشنبه نهم آذرماه در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و نهمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۹ آذر به نمایش فیلم «سنگ اول» ساخته ابراهیم فروزش اختصاص دارد. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی آن با حضور رضا درستکار و کیوان کثیریان برگزار می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن‏علی اولین كسی است در آبادی برای خودش از شهر سنگ قبر می‏ خرد. این مساله تعجب همه اهالی را در پی دارد و سوژه خنده آنها می ‏شود، او خود را پدری مهربان، دلسوز و فداكار نامیده است. همسر او نیز با گلایه از این كار، شروع به نق‏ زدن می‏ كند كه چرا حسن‏علی برای وی پول خرج نمی ‏كند. مگر او فداكار نیست و نبوده كه حسن‏علی برای او سنگ نخریده؟ این مساله در بقیه‏ خانواده‏ ها نیز باعث بروز اختلاف می ‏شو و ادامه ماجرا...

فیلم «سنگ اول» دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۷:۳۰ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید.

کد مطلب 2980262
عطیه موذن

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