دردسرهای مردِ روستایی که برای خود سنگ قبر خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و نهمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۹ آذر به نمایش فیلم «سنگ اول» ساخته ابراهیم فروزش اختصاص دارد. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی آن با حضور رضا درستکار و کیوان کثیریان برگزار می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسنعلی اولین كسی است در آبادی برای خودش از شهر سنگ قبر می خرد. این مساله تعجب همه اهالی را در پی دارد و سوژه خنده آنها می شود، او خود را پدری مهربان، دلسوز و فداكار نامیده است. همسر او نیز با گلایه از این كار، شروع به نق زدن می كند كه چرا حسنعلی برای وی پول خرج نمی كند. مگر او فداكار نیست و نبوده كه حسنعلی برای او سنگ نخریده؟ این مساله در بقیه خانواده ها نیز باعث بروز اختلاف می شو و ادامه ماجرا...
فیلم «سنگ اول» دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۷:۳۰ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید.
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