دردسرهای مردِ روستایی که برای خود سنگ قبر خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و نهمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۹ آذر به نمایش فیلم «سنگ اول» ساخته ابراهیم فروزش اختصاص دارد. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی آن با حضور رضا درستکار و کیوان کثیریان برگزار می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن‏علی اولین كسی است در آبادی برای خودش از شهر سنگ قبر می‏ خرد. این مساله تعجب همه اهالی را در پی دارد و سوژه خنده آنها می ‏شود، او خود را پدری مهربان، دلسوز و فداكار نامیده است. همسر او نیز با گلایه از این كار، شروع به نق‏ زدن می‏ كند كه چرا حسن‏علی برای وی پول خرج نمی ‏كند. مگر او فداكار نیست و نبوده كه حسن‏علی برای او سنگ نخریده؟ این مساله در بقیه‏ خانواده‏ ها نیز باعث بروز اختلاف می ‏شو و ادامه ماجرا...

فیلم «سنگ اول» دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۷:۳۰ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید.