از مجموع 100 مدال كسب شده در سال جاري30 مدال را ورزشكاران مازندراني تصاحب كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" از ساري سيد هادي حسيني مديركل تربيت بدني مازندران دقايقي قبل درسخنان پيش ازخطبه نماز جمعه ساري با اعلام مطلب فوق افزود: قهرماني در ورزش نياز به طي طريق طولاني دارد وبايد نگاه علمي به ورزش داشته باشيم.

مديركل تربيت بدني مازندران توسعه ورزش قهرماني وحرفه اي را از اولويتهاي مهم در ورزش استان عنوان كرد و افزود: اين سياست و استراتژي ورزشي علاوه بر محيط هاي شهري در روستاها نيز اجرا خواهد شد.

سيد هادي حسيني با اشاره به اينكه قهرمانان مازندراني درتمام عرصه هاي ورزشي افتخار آفريني كردند، گفت: حضور 2 ملي پوش مازندراني در رشته ژيمناستيك؛ 6 ورزشكار مازندراني در رشته ووشو وهمچنين احراز تنها مدال جهاني در رشته آزاد كشتي در مسابقات جهاني بوداپست مجارستان از آن كشتي گير مازندراني را ازجمله افتخارات ورزشكاران استان درعرصه هاي داخلي وخارجي برشمرد.

وي در همين زمينه ادامه داد: ازمجموع 100 مدال درسال جاري در ورزش كشور30 مدال توسط ورزشكاران مازندراني بدست آمد.

مديركل تربيت بدني مازندران خاطرنشان كرد: در راستاي توسعه ورزشهاي روستائي توجه ويژه اي شده است و افزود: درسال جاري 30 سالن ورزشي درسطح شهر و روستاهاي مازندران احداث گرديد و در واقع هر13 روزشاهد افتتاح يك سالن ورزشي در استان بوديم.

سيد هادي حسيني پرهيز ازسياست زدگي و دروغ وهمچنين صبر وسعي را ازشعارهاي كاركنان و ورزشكاران مازندراني در كاركنان خود ذكركرد و افزود: با علم و اعتقاد به اين امرتوانستيم درطول 3 سال گذشته از100 پروژه نيمه تمام ورزشي 50 پروژه را به اتمام و بهره برداري برسانيم.

وي با اظهار اميدواري از اينكه سالن30 هزارنفري شهداي مازندران به بهره برداري رسيد، از احداث سالن 6هزارنفري در شهرستان ساري خبر داد.

سيد هادي حسيني با اشاره به اينكه 220 روستا در استان شناسنامه ورزشي دريافت كردند، گفت: سالانه حدود 30 روستا تحت عمليات اجرائي قرارمي گيرند و 27 روستا از220 روستا درقالب فجر 25 قرارگرفته است.

وي ادامه داد: 35 روستا در سال جاري ازسالن ورزشي بهره مند شدند، خاطرنشان كرد: تا پايان برنامه 4 توسعه تمام 220 روستا در استان داراي سالن ورزشي خواهند شد و روستائيان ورزش دوست ازاين نعمت محروم نخواهند ماند.

مديركل تربيت بدني مازندران ازهمه دست اندركاران وعوامل اجرائي و دولتي و مردم ورزش دوست مازندران در برگزاري هرچه بهترمسابقات جهاني كشتي ساري و جام جهان پهلوان تختي تشكر وقدرداني كرد.