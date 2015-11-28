به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر درحالی اعلام شد که محمدرضا اکبریان برای قضاوت در بازی حساس نفت تهران با پرسپولیس انتخاب شده است.
همچنین دیدار استقلال تهران با سایپا تهران که دیگر بازی حساس هفته سیزدهم هست هم با قضاوت علیرضا فغانی برگزار میشود. رضا کرمانشاهی هم داوری دربی قعرنشینان اهواز را قضاوت خواهد کرد.
اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
یکشنبه - هشتم آذرماه
* سیاهجامگان مشهد - صبای قم، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه ثامن مشهد
داور: رضا مهدوی، کمکها: علیاکبر عظیمپور و فرید امیدوار، داور چهارم: سعید رحیمی مقدم، ناظر: محمدرضا فلاح
* گسترش فولاد تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد
داور: حمید حاجملک، کمکها: مهدی الوندی و حمید غمزه، داور چهارم: سعید شمس، ناظر: علیرضا یزدانی
* راهآهن تهران - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهرقدس
داور: یاسر همرنگ، کمکها: فرزاد بهرامی و حسن انتظاری، داور چهارم: هادی حاج عباسی، ناظر: اسماعیل صفیری
دوشنبه - نهم آذرماه
* نفت تهران - پرسپولیس تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه تختی تهران
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: رضا سخندان و حسن ظهیری، داور چهارم: امید سعیدفر، ناظر: جواد تقیپور
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی
داور: محسن ترکی، کمکها: مهدی عالیقدر و یعقوب سخندان، داور چهارم: محمد ترابیان، ناظر: ابراهیم میرزابیگی
* ذوبآهن اصفهان - پدیده مشهد، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: روحالله شریفی، کمکها: سعید زارع و سعید آلوردی، داور چهارم: کمیل غلامی، ناظر: حسین نجاتی
* استقلال اهواز - فولادخوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: رضا کرمانشاهی، کمکها: رسول فروغی و قهرمان نجفی، داور چهارم: جواد شرفی، ناظر: سعید بطحایی
* استقلال تهران - سایپا تهران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه آزادی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمکها: سعید علینژادیان و حسن یوسفی، داور چهارم: بابک وسیلهبر، ناظر: زاهد بحرینی
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