خوش بيني ايران به ادامه مذاكرات با اتحاديه اروپايي / تاسف وزير امور خارجه فرانسه از دست نيافتن به توافق با ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به هويت اين مسئول ايراني اشاره اي نكرد، اظهارات اين مقام ايراني در پي مذاكرات امروز وين ميان علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و وزيران امور خارجه كشورهاي انگليس، آلمان، و فرانسه ايراد شد.



هرچند برخي منابع خبري اعلام كرده اند كه جك استراو وزير امور خارجه انگليس به علت بيماري در نشست امروز غائب بود.



فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه هم گفت كه هيچ توافقي ميان اتحاديه اروپا و ايران به دست نيامده است.



بلازي امروز پس از پايان مذاكرات وين از اينكه اروپايي ها نتوانستند با ايران به توافقي دست پيدا كنند، ابراز تاسف كرد.



اما فرانك والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان پس از مذاكرات تروئيكاي اروپايي با لاريجاني گفت : " مذاكرات سازنده بود، اما به توافقي منجر نشد."



خبرگزاري ها اين مذاكرات را مذاكرات دقيقه آخر پيش از آغاز نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين توصيف كرده اند كه قرار است دوشنبه برگزار شود.



اروپا و آمريكا همچنان در برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت مستمر بازرسان بين المللي قرار داده است، و حتي بر اساس گزارش اخير محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ انحرافي در اين برنامه ها و غير صلح آميز بودن آن وجود ندارد، ايجاد شك و ترديد مي كنند.



ايران تاكيد كرده است، انجام غني سازي در خاك خود را يك حق حاكميتي و راهبردي براي خود مي داند و هرگز بر سر حقوق خود سازش نخواهد كرد.