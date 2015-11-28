مجازات حبس برای دستکاری عمدی پلاک خودرو/توقیف ۲۷ هزارخودروی متخلف

سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهار نظر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره مخدوش کردن عمدی پلاک های خودرو و تردد آسان خودروها در محدوده اصلی طرح ترافیک، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس همین مسئله است و پلیس در رابطه با این اینگونه تخلفات به طور جدی برخورد خواهد کرد. تا جایی که قانون گذار برای این جرم، جریمه در نظر گرفته است، اگر چنانچه پلاک خودرویی ناخوانا باشد راننده آن ۴۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.

وی گفت: اگر ناخوانا بودن پلاک ناشی از دستکاری اعداد و ارقام پلاک باشد این عمل تعمدی محسوب شده و طبق قانون جرم است.

سرهنگ مرادی گفت: طبق ماده ۷۲۰ قانون جزای اسلامی هر کسی در اعداد، ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه تغییراتی ایجاد و آن را از وضعیت اصلی خود خارج کند به حبس ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اهمیتی که قانونگذار برای پلاک خودرو قائل شده پلاک را جزو یکی از ارکان اصالت خودرو برشمرده است و چنانچه کسی در اصالت خودرو دست ببرد فعل مجرمانه مرتکب شده است .

وی افزود: اگر فردی در اعداد و ارقام پلاک خودرو تغییری ایجاد کند به دلیل آنکه هویت و اصالت خودرو را دچار اشکال کرده، طبق قانون جرم انجام داده که با آن برخورد می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ماموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به محض مشاهده وسایل نقلیه با پلاک مخدوش مراتب را صورت جلسه و مستند کرده، وسیله نقلیه را توقیف و راننده را به مرجع قضائی معرفی خواهند کرد.

سرهنگ مرادی ادامه داد: پلیس با استفاده از تجهیزات هوشمند و دوربین‌های نظارتی نیز همواره نسبت به شناسایی و رصد اینگونه تخلفات به صورت جدی اقدام می‌کند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ به اقدامات پلیس در 8 ماهه سال جاری در این حوزه پرداخت و تصریح کرد: در ۸ ماهه سال ۹۴، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان توقیف خودروها با پلاک مخدوش، ۱۲۸ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ مرادی با اشاره به آمار توقیف خودروهای پلاک مخدوش در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، گفت: طبق آمار تعداد توقیفات خودروهای پلاک مخدوش ۱۲۷ درصد افزایش یافته و همکاران بنده در این بازه زمانی تعداد ۲۷ هزار و ۶۱۶ خودرو با پلاک مخدوش را متوقف و به پارکینگ منتقل کرده اند .

وی درپایان افزود: پوشاندن پلاک و دستکاری پلاک با هر عنوان و ابزار در قانون جرم تلقی شده و مجازت حبس ۶ ماهه تا یک ساله را در بر دارد چرا که دستکاری پلاک، هویت خودرو را دچار اخلال می‌کند.