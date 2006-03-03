اختصاص بودجه متمركز به وزارت علوم مورد موافقت قرار نگرفت / بودجه اي به دانشگاه پيام نور اختصاص يافت

دكتر حسيني - معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم

دكتر حسيني در گفتگو با "مهر" با بيان اين مطلب افزود: پيشنهادات موجود در مورد افزايش بودجه هاي آموزش عالي در كميسيون تلفيق مطرح نشد و رديف هاي جديدي هم كه براي دانشگاه ها و مجتمع هاي آموزشي توسط نمايندگان پي گيري مي شد در كميسيون تلفيق مورد پذيرش قرار نگرفت.

وي اضافه كرد: برخي موارد كه در كميته اجتماعي تلفيق هم مورد پذيرش قرار گرفته بودند و كميسيون آموزش هم روي آنها نظر مثبت داشت، در كميسيون تلفيق مورد موافقت قرار نگرفت و تنها بحث دانشگاه پيام نور مورد بررسي قرار گرفت كه در اين زمينه كمكي به دانشگاه پيام نور خواهد شد. مبلغي كه به دانشگاه پيام نور نيز اختصاص مي يابد براي پيشبرد اهداف اين دانشگاه الزامي بود و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفته است.

معاون وزير علوم گفت: بقيه پيشنهادات كميسيون آموزش در مورد افزايش بودجه هاي آموزش عالي و تحقيقات مورد موافقت قرار نگرفت و حتي در برخي موارد اصلا مطرح نشد.

حسيني گفت: با توجه به مشكلاتي كه در محاسبه بودجه دانشگاه ها در مدل سرانه دانشجويي وجود داشت نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده بودند 25 ميليارد تومان بودجه متمركز در اختيار وزارت علوم قرار گيرد تا دانشگاه هايي كه از مدل سرانه دانشجويي متضرر مي شوند، دچار كسري بودجه و مشكلات مالي نشوند كه اين مورد كه در كميته اجتماعي تلفيق مورد موافقت قرار گرفته بود اما در كميسيون تلفيق اصلا مطرح نشد.