رقابت فرمول یک خودروهای الکتریکی بدون راننده

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری خودروهای الکتریکی در یک دهه گذشته پیشرفته خیره کننده ای داشته است و حالا به نظر می رسد با راه اندازی رقابتهای فرمول یک نسخه بدون سرنشین آنها، دنیا با نمایش خیره کننده فناوری های نوظهور عرصه تلفیق شده خودرو، سیستم های برقی و روباتیکی آشنا خواهد شد.

هدف از برگزاری این رقابت فراهم آوردن پلت فورم رقابتی است که در آن ارایه کنندگان فناوری خودروهای خودران بتوانند تازه ترین دستاوردهای خود را به دنیا معرفی کنند.

در این رقابت، نوآوری شرکتها و دانشگاهها به نمایش گذاشته خواهد شد.

این رقابت با نام Roborace برگزار می شود و در واقع برنامه هیجان انگیز مشترکی میان رقابتهای فرمول یک خودروهای برقی (Formula E) و یک شرکت سرمایه گذار است. رقابتهای فرمول یک خودروهای برقی هم اکنون دومین فصل برگزاری خود را پشت سرمی گذارد و به واسطه موفقیتهایی که در این عرصه به همراه داشته پیش بینی می شود رقباتهای نسخه روباتیکی آن نیز مطابق با پیش بینی های صورت گرفته باشد.

گفته می شود پیش از برگزاری رقابتهای Formula E، رقابتهای Roborace در همان پیست نیز برگزار می شود.

تیمهای شرکت کننده در این رقابت هر یک با دو خودروی بدون راننده حاضر می شوند. تمامی تیمها باید از خودروهای یکسانی استفاده کنند اما مجاز هستند تا با اعمال تغییرات نرم افزاری امکان پیش افتادن از سایر رقبا را برای خود فراهم آورند.

قرار است این مسابقات در فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ برگزار شود و جزئیات فنی آن نیز سال آینده اعلام خواهد شد.