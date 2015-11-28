به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ازدحام در مرز خیلی فراوان است، هرچند که ایستایی در گیت‌ها کمتر شده ولی جمعیت بسیاری در محوطه مرز منتظرند. بسیاری از زائران ویزا ندارند و خواستار صدور ویزا در محل مرز هستند.

هر کسی با کاروان و یا به‌صورت انفرادی راهی سفر به کربلاست. در این میان اما هستند کسانی که شرایط جسمانی متفاوتی دارند، آنها که با پای دل به دیدار معشوق می‌شتابند.

در میان زائرانی که این روزها در مرزها حضور دارند، عزم و اراده آنهایی که بدون پا و تنها به کمک یک ویلچر در حال عزیمت به کربلا هستند، وصف شدنی نیست. سختی راه اصلاً برای آنها معنایی ندارد و آن را شیرین هم می‌دانند درحالی‌که سفر به کربلا از طریق هوایی و یا با کاروان‌هایی که بدون پیاده‌روی عازم می‌شوند هم امکان‌پذیر است .

حسن منافی یکی از معلولانی که با ویلچر راهی کربلاست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: رفتن به کربلا با این وضعیت کمی سخت است ولی به امید شفاعت امام حسین (ع) این راه را می‌روم.

وی می‌افزاید: به امید خدا و به امید شفاعت امام حسین (ع) هرچقدر جلوتر می‌روم بیشتر روحیه می‌گیرم و طی کردن مسیر برای من شیرین‌تر می‌شود.

این زائر با اشاره به غیرقابل وصف بودن حس و حالش می‌گوید: وقتی در خانه بودم همواره به این فکر می‌کردم که بروم یا نه؟ چون ممکن بود اذیت شوم ولی به‌محض خروج از خانه همه‌چیز برایم آسان شده و اصلاً نمی‌دانم چطور مسیر را طی می‌کنم.

منافی بیان می‌کند: اصلاً از تروریست‌ها ترسی ندارم و در این راهی که آمده‌ام اگر شهید شوم خیلی هم خوب است.

وی یادآور می‌شود: به مردم توصیه می‌کنم اگر از سفر به کربلا ترس دارند و یا امکان آن را ندارند لااقل به مرزها بیایند و در موکب‌ها به زائران خدمات‌رسانی کنند.

سید احمد سبهانی یکی دیگر از معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: اینجا در مرز به کمک دوستان خودم موکب راه‌اندازی کرده‌ایم تا به این شیوه به زائران امام حسین (ع) خدمات‌رسانی کرده و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان اثبات کنم.

فرصت خودشناسی

وی ادامه می‌دهد: به‌تمامی مردم توصیه می‌کنم با توجه به اینکه این روزها دیگر تکرار نمی‌شود و سفر به کربلا فرصتی برای خودشناسی است آن را از دست ندهند.

این مسئول موکب اظهار می‌کند: حس و حال عجیبی دارم و اصلاً نمی‌توانم از حس و حال خودم حرفی بزنم.

سبهانی در ارتباط با استقبال زائران می‌گوید: امسال استقبال زائران از سفر به کربلا خیلی خوب بوده و مرزها بسیار شلوغ‌تر از سال‌های گذشته است.

محمدرضا خادمی زائری که به کمک دو عصا راهی زیارت امام حسین (ع) شده است، می‌گوید: اولین بار است که به زیارت امام حسین (ع) می‌روم و با تصمیم خودم و بدون اینکه کسی برایم تعریف کند، پیاده‌روی را برای سفر انتخاب کردم.

وی می‌افزاید: از «درود» برای زیارت کربلا آمده‌ام. پیاده رفتن با این دو عصا اصلاً هم برایم سخت نیست و رفتن در این مسیر را به عشق امام حسین (ع) می‌پذیرم.

بی‌تاب دیدن بین‌الحرمین

این زائر تأکید می‌کند: از تروریست‌ها هیچ ترسی ندارم چون یک ایرانی هستم. داعش نمی‌تواند کاری به ایرانی‌ها داشته باشد چون تمام دنیا از ما می‌ترسند.

خادمی در ارتباط با پذیرایی موکب‌ها می‌گوید: خدمات‌رسانی مسئولان و پذیرایی مردم در موکب‌ها خیلی خوب است.

وی یادآور می‌شود: حس خیلی خوبی دارم و بی‌نهایت منتظر لحظه دیدار معشوق خود هستم. اکنون دو روز است که در مرز منتظر رسیدن ویزا هستم و مشتاقانه دوست دارم هرچه سریع‌تر چشمم به بین‌الحرمین بخورد.