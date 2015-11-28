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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

نامه وزیر امور خارجه آلمان به رئیس دانشگاه تهران

نامه وزیر امور خارجه آلمان به رئیس دانشگاه تهران

وزیر امور خارجه آلمان که ۲۶ مهرماه میهمان دانشگاه تهران بود طی نامه ای از دیدار با دانشگاهیان و میزبانی این مراسم تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان که ۲۶ مهرماه میهمان دانشگاه تهران بود، در نامه‌ای خطاب به محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دانشگاهیان این دانشگاه، از میزبانی این مراسم تشکر کرده است.

در بخشی از پیام وی آمده است: «دیدار و گفتگو با جوانان دانشگاهی، مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. امیدوارم تبادلات آکادمیک بین دو کشور توسعه و تعمیق یابد.

وزیر امورخارجه آلمان، همچنین در نامه خود خطاب به رئیس دانشگاه تهران آورده است: از جنابعالی تقاضا دارم مراتب تشکر اینجانب را به همکاران خود در دانشگاه و نیز دست‌اندرکاران متعددی که در موفقیت‌آمیز بودن این مراسم سهیم بودند، ابلاغ فرمایید.

وزیر امورخارجه آلمان، نخستین وزیر خارجه این کشور بود که پس از ۱۲ سال به ایران مسافرت کرد و تنها بازدید غیر دیپلماتیک وی، بازدید از دانشگاه تهران و سخنرانی در این دانشگاه بود.

کد مطلب 2980339

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