چین در نزدیکی جزیره «اوکیناوا» رزمایش نظامی برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، پرواز ۱۱ هواپیمای نظامی چین در محدوده تنگه «میاکو» نزدیکی جزیره اکیناوای ژاپن (محل استقرار پایگاه هوایی آمریکا) واکنش سریع نیروی هوایی این کشور را به دنبال داشت.

این اقدام که بدون نقض حریم هوایی ژاپن صورت گرفت بنا بر اعلام دولت پکن بخشی از رزمایش هوایی چین در قسمت غربی اقیانوس آرام بوده است.

مانور نظامی چین به فاصله یک روز پس از آن اتفاق افتاد که «شی جینپینگ» رئیس جمهوری این کشور دستور نوسازی بزرگترین ارتش دنیا را با هدف تجهیز نیروهای چینی و بالابردن توان رزمی آنها اعلام کرد.

این چهارمین بار در سال میلادی جاری (۲۰۱۵) است که چین با هدف بهبود عملیات هوایی دوربرد در بخش غربی اقیانوس آرام رزمایش هوایی انجام می دهد.

در این میان، دولت توکیو بی آنکه توضیح زیادی بدهد از پرواز همزمان تعداد زیادی از هواپیماهای جنگی چین در نزدیکی حریم هوایی ژاپن که برای نخستین بار اتفاق می افتد، ابراز تعجب کرد.

از سوی دیگر، این نخستین باری نیست که توکیو در واکنش سریع به حضور هواپیماهای روسی و چینی در نزدیکی حریم هوایی خود، جت های شناسایی ژاپن را به پرواز در می آورد.

این اقدام توکیو که در راستای افزایش تنش ها پیش می رود با هشدار دولت پکن همراه بوده است به ویژه آنکه دو کشور از قبل بر سر مالکیت برخی از جزایر دریای چین شرقی با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند و این روزها هم ژاپن با جانبداری از آمریکا در مناقشات دریای چین جنوبی بیش از پیش به آتش درگیری های لفظی دامن می زند.

جالب آنکه اقدام هواپیماهای چینی به پرواز در نزدیکی جزیره اوکیناوا که محل استقرار پایگاه نظامی آمریکا نیز هست به فاصله کمی پس از آن اتفاق می افتد که ناو موشک انداز «لارسن» آمریکا با شنا در اطراف جزایر مصنوعی پکن در دریای چین جنوبی، حریم آبی چین را نقض کرد و در ادامه، مقامات واشنگتن از تمایل به تکرار این اقدام در ماه های آینده خبر دادند.