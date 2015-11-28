به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «خط قرمز» در هفته مروری بر سینمای مسعود کیمیایی شنبه ۷ آذر در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید.

پس از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی آن با حضور فریماه‌ فرجامی، سعید راد، جواد طوسی و مسعود کیمیایی برگزار می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یکی از مأموران ساواک به نام امانی با زنی به اسم لاله ازدواج می‌کند. در جریان حوادث اتقلاب برادر لاله به دست ماموران ساواک می‌افتد و امانی رای به قتل او می‌دهد. لاله با کمک اطلاعاتی که جمال دوست برادرش به او می‌دهد پی به ساواکی بودن شوهرش می‌برد و او را بازخواست می‌کند...

«خط قرمز» به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال ۱۳۶۰ است.

علاقه مندان برای تمشای این فیلم می توانند شنبه ۷ آذر ساعت ۱۷ به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.