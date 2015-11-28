پروتکل مولانا بین اتحادیه قفقاز و شش دانشگاه کشور امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه در مراسم امضا این پروتکل شش دانشگاه محقق اردبیلی، جامع علمی کاربردی کشور، الزهرا، علامه طباطبایی، علوم پزشکی اردبیل و آزاد اسلامی اردبیل تفاهم‌نامه همکاری با اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز منعقد کردند.

در این مراسم مدیر هماهنگی اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز بابیان اینکه این پروتکل اقدام جدیدی برای توسعه همکاری‌های علمی دانشگاه‌های منطقه است، افزود: درواقع در سایه این پروتکل دانشجویان با فراغ بال قادر به تحصیل در کشورهای منطقه بوده و نسبت به مغایرت‌های درسی آن‌ها مشکلات پیشین رفع خواهد شد.

قدیر گلکاریان بابیان اینکه این اتحادیه هفت سال قبل با شرکت هفت دانشگاه از کشورهای گرجستان، نخجوان، آذربایجان و ایران تشکیل شد، اضافه کرد: همه‌ساله در کنگره‌های برگزارشده این اتحادیه اعضای جدید تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند و محورهای فعالیت جدید نیز ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت سه کارگروه علوم انسانی، فنی و مهندسی و بهداشت در این اتحادیه متذکر شد: در حال حاضر با عضویت دانشگاه‌های جدید تعداد اعضا به نزدیک ۱۰۰ مورد خواهد رسید و با چند تفاهم‌نامه در آینده نزدیک از دانشگاه‌های اوکراین به بیش از ۱۰۰ مورد می‌رسد.

مدیر هماهنگی اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز بابیان اینکه این اتحادیه به‌دوراز ترجیح بندی نژادی و قومی و باهدف ایجاد فرصت همکاری و تعامل دوجانبه فعال‌شده است، تصریح کرد: درواقع تصمیم‌گیری بر اساس نقطه اتفاق و نه ترجیح کشوری به کشور دیگر است.

گلکاریان تدوین نشریات دانشگاهی و همکاری‌های پروژه‌ای را از محورهای دیگر فعالیت اتحادیه دانست و متذکر شد: علاوه بر این در طرح مقابله با هپاتیت منطقه شمال غرب ایران و شمال شرق ترکیه که به‌عنوان مناطق سیاه شناخته می‌شوند در دستور کار برنامه‌های علمی هستند.

وی افزود: در خصوص شش دانشگاه جدیدی که از کشور جمهوری اسلامی ایران عضو پروتکل شده و تفاهم‌نامه همکاری خواهند داشت، تفاهم‌نامه به تصویب رسیده است.

درعین‌حال رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز با تأکید به معطوف شدن بخشی از فعالیت این دانشگاه به توسعه روابط بین‌الملل تصریح کرد: نباید در این روابط صرفاً به امضای پروتکل بسنده شود و باید این روند تداوم داشته باشد.

گودرز صادقی با تأکید بر اینکه در گام‌های بعد از امضای تفاهم‌نامه‌ها باید افراد و تیم‌های تحقیقاتی فعال شوند، افزود: اینکه با چندین دانشگاه در ارتباط باشیم اما خروجی نداشته باشد پسندیده نیست و باید بعد از عقد تفاهم‌نامه‌ها زمینه‌های همکاری و فعالیت دوجانبه فراهم شود.

وی بابیان اینکه در توسعه روابط با کشورهای دیگر، کشورهای منطقه و مسلمان در اولویت اول ما است، افزود: به دلیل اشتراکات فرهنگی و تاریخی به توسعه روابط علمی با کشورهای ترکیه و آذربایجان نیز توجه داریم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز اتحادیه منطقه‌ای است، تأکید کرد: از کشور ایران به‌عنوان چهارمین دانشگاه عضو اتحادیه هستیم و باید توسعه روابط را مدنظر داشته باشیم.