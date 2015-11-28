امکان تداوم بیمه به صورت اختیاری برای افراد زیر ۵۰ سال وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری اظهار داشت: بر این اساس افرادی که قبلاً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند و در حال حاضر از شمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند، می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

وی با بیان اینکه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، افزود: شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر ۵۰ سال سن برای مردان و زنان است.

وی افزود: در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود و پذیرش درخواست افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر است.

نصیری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در صورت وجود شرایط قانونی، متقاضیان را برای معاینه پزشکی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند و چنانچه در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای آنان سپری نشده باشد و قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای به طور پیوسته حداقل ۳۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشند از انجام معاینه پزشکی معاف خواهند بود.

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق شده است، گفت: مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، معادل با میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری خواهد بود، مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

نصیری ادامه داد: کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل و حداکثر حقوق تعیین کنند.