به گزارش خبرگزاری مهر، این مراکز خدمات در پایانه‌های مرزی مهران، چزابه و شلمچه راه‌اندازی شده و با حضور مداوم کارشناسان ایرانسل به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

در این مراکز، خدماتی مانند فروش و ثبت‌نام انواع سیم‌کارت‌های ایرانسل، تعویض سیم‌کارت، فروش انواع کارت شارژ، خدمات رومینگ، پیگیری مشکلات خرید شارژ اینترنتی و تنظیمات مربوط به اینترنت همراه به زائران عتبات عالیات ارائه می‌شود.

علاوه بر مراکز خدمات مشترکان ایرانسل در مرزهای اعلام شده، نرم افزار «ایرانسل من» برای مدیریت حساب ایرانسلی، خرید شارژ و بسته اینترنت همراه، در کشور عراق نیز در دسترس زائران اربعین حسینی است. مشترکان ایرانسل می‌توانند این نرم‌افزار را برای سیستم‌عامل‌های اندروید، iOS و جاوا از وب‌سایت ایرانسل و یا فروشگاه‌های نرم‌افزار موبایلی به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین شارژ مجدد سیم‌کارت با استفاده از کدهای دستوری و یا پرتال اینترنتی ایرانسل نیز امکان‌پذیر است.

زائران ایرانسلی برای ارتباط با مرکز ارتباط با مشتریان اختصاصی اربعین حسینی می‌توانند در مدت اقامت خود در کشور عراق، با شماره ۰۰۹۸۹۳۷۷۱۱۰۰۰۰ تماس گرفته و پرسش‌های خود را با کارشناسان این مرکز مطرح کنند و یا با نشانی ایمیل arbaein@mtnirancell.ir در ارتباط باشند.

ایرانسل اعلام کرد: امسال برای نخستین بار در گردهمایی عظیم اربعین حسینی، در تمامی نقاط تحت پوشش اپراتورهای میزبان در کشور عراق، به طور دائم به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه، مکالمه و پیام کوتاه می‌پردازد و زائران ایرانسلی امسال نیز می‌توانند از تخفیف ویژه رومینگ ایرانسل تا پایان آذرماه بهره‌مند شوند.