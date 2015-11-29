احزاب از هیجان دانشجویان سوء استفاده نکنند

سیدمحمدحسین میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحرکات فصلی برخی احزاب سیاسی در دانشگاهها و آسیبهای آن اظهار داشت: برای پیشگیری از آسیبهای این قبیل تحرکات، مهمترین نکته این است که احزاب خودشان یک نوع نظارت درون گروهی داشته باشند و هیات مدیره، هیات مرکزی و هیات موسس نیز فضا را به گونه ای مدیریت کنند که نیاز نباشد دستگاه دیگر از جنبه نظارتی خود استفاده کند.
وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز باید یکی از نقاط تمرکزی خود را بر کارکرد فعالیتهای حزبی و تشکلهای صنفی قرار دهد؛ چراکه وظیفه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فقط صدور مجوز نیست و باید بعد از صدور مجوز نیز بر فعالیت احزاب و تشکلها نظارت کند.
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به اتفاق نظر اعضای این کمیسیون برای تقویت جنبه نظارتی خود تصریح کرد: اگر ما پدیده حزبی و کارکردهای سیاسی را فقط در زمان انتخابات پررنگ کنیم، باید به گونه ای عمل کنیم که حساسیت جامعه بیجهت برانگیخته نشود.
هیچ نظام سیاسی نسبت به ساختارشکنی احزاب تحمل نمیکند
میرمحمدی در توضیح این نکته گفت: یکی از دلایلی که جامعه ما نسبت به احزاب و گروههای سیاسی روی خوش و نظر مساعد نشان نمیدهد، سابقه تاریخی و شیوه عملکرد احزاب در دورههای مختلف بوده است؛ در واقع چون خود احزاب بر کار خود نظارت نمیکنند و عملکرد خود را مدیریت نمی کنند، کارکرد سیاسی حزب به فضای ساختارشکنی تبدیل می شود و در چنین شرایطی است که موجودیت نظام را زیرسوال می برند و اینجا است که هیچ نظامی نسبت به این موضوع تحمل نمیکند.
وی تصریح کرد: فرقی هم نمی کند که نظام حاکم، جمهوری اسلامی ایران باشد یا ایالات متحده آمریکا و تمام حرفهایی هم که در این رابطه زده می شود برای ظاهرسازی است؛ وگرنه اساس کار این است که چارچوبهای نظام سیاسی حاکم که مردم آن پذیرفتهاند، توسط تمام گروههای سیاسی رعایت شود و در چنین شرایطی فضای نقد و انتقاد را دنبال کنند.
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تاکید بر اینکه احزاب نباید فقط کارکرد انتخاباتی داشته باشند، عنوان کرد: در آینده باید به این سمت و سو سوق پیدا کنیم که احزاب و گروه هایی که می خواهند فعالیت اجتماعی و سیاسی در جامعه داشته باشند، زمینه حرکت سالم را به دست بیاورند. این سلامت حرکت و قانونمداری باعث می شود که فضای تحزب و تشکلگرایی در کشور توسعه یابد و این توسعه حزبی، به نفع آینده نظام و انقلاب نیز هست.
سابقه مسئولان احزاب را زیرنظر داریم؛ قانون، ملاک صدور مجوز است
میرمحمدی با اشاره به حساسیت و شرایط خاص دانشگاه ها و فعالیت احزاب در محیطهای دانشگاهی اظهار داشت: چون دانشجویان به اقتضای سن خود و قرار داشتن در دوران جوانی دچار هیجانات مقطعی می شوند، در این هیجانات بعضا دچار خطاهایی می شوند که در اینجا احزاب باید مراقب باشند تا این خطاهای دانشجویی به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: احزاب باید با قشر دانشجو که یک جامعه منطقی و در عین حال پرجوش و خروش است، به گونه ای تعامل کنند که اقتضای سنی جوانان دانشجو حفظ شود نه اینکه از این هیجان جوانی، بهرهبرداری شود.
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین درباره تاثیر رفتارهای مقطعی احزاب در دانشگاه ها، در زمینه مجوز گرفتن یا ادامه فعالیت آنها تصریح کرد: ما کارکردها و سابقه پیشین مسئولان احزاب را مدنظر داریم و اعطای مجوز نیز صرفا بر اساس قانون انجام میشود. یعنی طی کردن مقررات شکلی و ساختاری دریافت مجوز و نیز تمام نکاتی که در رابطه با سابقه احزاب در قانون پیشبینی شده است.
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