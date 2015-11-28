به گزارش خبرگزاری مهر، زایمان به روش سزارین یا طبیعی، یکی از تصمیمات شک برانگیز مادران است که آنها را در انتخاب صحیح روش زایمان مردد می کند. مطالعات محققان امریکایی دانشگاه جورجیا نشان می دهد، تولد به روش طبیعی یا سزارین می تواند بر چگونگی رشد مغزی نوزاد تاثیر داشته باشد.

محققان در این مطالعه به تجزیه و تحلیل رشد بچه موش ها با توجه به نحوه تولد آنها پرداختند و اینکه رشد سلول های مغزی چه تاثیری بر رشد بچه موش ها داشته است. با تولد نوزادان، مغز به طور طبیعی به تولید سلول های بیشتر از نیازش قبل از کشتن برخی سلول ها می پردازد.

محققان علوم اعصاب دانشگاه ایالتی جورجیا رشد سلول های مغزی در موش ها را بلافاصله پس از تولد مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی ها نشان داد، درصد مرگ سلولی موش ها به روش سزارین به نسبت زایمان طبیعی بیشتر است.

Nancy Forger یکی از محققان این طرح می گوید: « نرخ مرگ سلول ها دقیقا پس از تولد با رشد چشمگیری مواجه می شود. این پروژه هنوز در مراحل اولیه خود بوده اما می تواند اطلاعات قابل توجهی را درباره رشد سیستم عصبی در سال های اولیه زندگی در اختیارمان قرار دهد.»



اما چرا این دو روش زایمان می تواند تاثیرات متفاوتی را به دنبال داشته باشد، سوالی است که هنوز پاسخ دقیقی برای آن ذکر نشده اما محققان پیش بینی می کنند، چرایی این موضوع می تواند در انتقال باکتری های microbiomes باشد. با توجه به نحوه تولد، این عملکرد می تواند از میکروب های واژن یا از گونه های ساکن پوستی مانند Lactobacillus و Staphylococcus ناشی شده باشد. محققان معتقدند، نحوه تولد می تواند تاثیر ماندگار و گاه تا پایان عمری را نیز بر سیستم ایمنی بدن داشته باشد.

بررسی ها نشان داد، موش هایی که به روش سزارین متولد شده بودند به طور معمول بزرگتر از سایر موش ها بودند. اما مطالعات محققان به ارتباط بین سلول های ایمنی با نام microglia از مغز و سرعت مرگ سلول ها معطوف شده است.

در حال حاضر حدودا ۳۰ درصد از نوزادان امریکایی به روش سزارین متولد می شوند اما نگاهی نزدیک تر به عواقب چنین زایمانی می تواند منجر به تجدید نظر در انتخاب زایمان به روش سزارین شود.