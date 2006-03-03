دبير خبر مركز اطلاع رساني رسا در گفتگو با "مهر" : ايجاد مركز آموزش خبرنگاري به طلاب علوم ديني ضروري است / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ايجاد و تقويت مراكز خبري حوزوي حمايت كند

حجت اسلام "نجمي" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه هاي علميه، پس از انقلاب، يك ماهيت نظام يافته بيشتري پيدا كرده اند. همچنين تشكيل برخي از نهادهاي حوزوي كه انجام پژوهش هاي مختلف علمي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي را در برنامه هاي خود قرار داده اند، بستر خوبي را براي انجام فعاليت هاي خبري در حوزه فراهم كرده است.

وي افزود: تنها در قم نزديك به 45 حوزه علميه و 200 موسسه علمي و پژوهشي فعال وجود دارد كه مي توانند منابع خبري بسيار قابل توجهي باشند اما متاسفانه ميزان خبرهايي كه از حوزه علميه در منابع خبري انعكاس مي يابد، بسيار اندك است.

نجمي گفت: اين نقص، عوامل مختلفي دارد كه به صورت اجمال مي توان به عدم توجه مراكز حوزوي به ضرورت و اهميت كار اطلاع رساني براي معرفي فعاليت هاي حوزوي، عدم تمايل به كار تبليغاتي در حوزه هاي علميه با توجه به برداشت هاي غير اصولي از تبليغات در سطح جامعه و عدم تمايل جدي مراكز خبري براي استفاده از اخبار حوزوي اشاره كرد.

دبير خبر سايت اطلاع رساني رسا گفت : دو سال پيش، سايت خبري رسا به عنوان اولين مركز خبر رساني حوزه با هدف انعكاس فعاليت ها ايجاد شد ولي اكنون مراكز مختلفي در انعكاس اخبار حوزه فعاليت دارند و خوشبختانه دراين مدت تحول خوبي در حوزه ها براي انعكاس اخبار صورت گرفته است كه تاسيس سايت هاي خبري توسط مراكز علمي و پژوهشي حوزوي، تاسيس مركز خبر حوزه، تاسيس سايت خبري توسط برخي از مدارس علميه نمونه هايي از اين تحولات است.

وي اضافه كرد: اگرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسيار زيادي مانده است اما اين اقدامات نشانگر آينده اي بسيار مطلوب براي فعاليت هاي خبري در حوزه هاي ديني است.

نجمي گفت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد همانگونه كه امكانات متعددي را در اختيار خبرگزاري ها و روزنامه ها قرار مي دهد، براي ايجاد و تقويت مراكز خبري حوزوي نيز اقداماتي انجام دهد تا اين مراكز بتوانند با توان بيشتري به توليد و انعكاس خبر بپردازند.

وي افزود: مديران حوزه علميه تاكنون حمايت هاي بسيار خوبي از اين فعاليت ها داشته اند كه لازم است اين حمايت ها به وپژه درابعاد معنوي افزايش يابد. همچنين بايد مركزي با بودجه و امكانات مناسب براي آموزش خبرنگاري به طلاب تاسيس شود تا در آن افراد علاقمند به كارهاي خبري بتوانند آموزش هاي لازم را فرابگيرند و به انعكاس فعاليت هاي حوزوي بپردازند تا بتوان از اين طريق مقدار زيادي از خلاء اطلاع رساني را پر كرد.