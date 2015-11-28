نمایشگاه آثار منتخب سوگواره هنر عاشورایی در نجف برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه منتخب آثار سوگواره هنر عاشورایی عصر روز پنج‌شنبه ۵ آذرماه با حضور عبدالرحیم ساداتی‌فر سركنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف اشرف، محمد زرویی نصرآباد معاون اجرایی مركز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری و مسئولان فرهنگی شهر نجف در بیت الثقافی شهر نجف افتتاح شد.

به گفته محمد زوریی، این نمایشگاه كه در رابطه با ترویج فرهنگ و ادبیات عاشورایی است با هدف ابراز ارادت به درگاه ابا عبدالله الحسین(ع) و خدمت به عاشقان ایشان كه در ایام اربعین حسینی(ع) رهسپار این دیار شده اند در دو شهر كربلا و نجف برگزار می‌شود تا میزان عشق و علاقه قلبی هنرمندان و خادمان این حضرت در حوزه هنری را به گوش جهانیان برساند.

هم‌زمان با این افتتاح، هیات ایرانی در مسجد امام علی(ع) شهر نجف دیداری با حجت الاسلام سید حیدر حكیم فرزند شهید محمد باقر حكیم داشتند. در این دیدار اطلاعاتی درباره این نمایشگاه و برنامه‌های فرهنگی حوزه هنری در عراق به حجت الاسلام حكیم ارائه شد.

نمایشگاه آثار منتخب سوگواره هنر عاشورایی حوزه هنری تا ۷ آذرماه در بیت الثقافی شهر نجف اشرف پذیرای پذیرای دوستداران هنر عاشورایی است.