ماجرای زندانی شدن رفتگر شهرداری/ درخواست ۳۱ میلیونی از خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، در میان پرونده های ستاد دیه کشور مردی ۳۴ ساله با ۲ فرزند را مشاهده کردیم که متاسفانه به دلیل جرم غیرعمدی در زندان است.

این فرد که از ابتدای مرداد ماه امسال در زندان قزوین است، داستان عجیبی دارد.

شب حادثه مانند همیشه به عنوان شیفت شب در حال نظافت خیابان بود که فرغون پر از نخاله های ساختمانی را کنار جدول قرار می دهد اما ناگهان یک موتور سوار به دلیل بی احتیاطی یک خودرو به فرغون برخورد می کند. این حادثه موجب می شود پای این موتور سوار قطع شده و کارگر شهرداری روانه زندان شود.

قاضی دادگاه کارگر شهرداری را ۵۰ درصد مقصر می داند اما نمی تواند دیه را تامین کند. حالا فرزندان ۵ و هشت ساله این کارگر در انتظار آزادی پدر هستند و حقوق ۸۰۰ هزار تومانی پدر هم به پس انداز نمی رسید تا بتوانند با آن پدرشان را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش مبلغ کل بدهی (دیه) ۴۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است که از این مبلغ ۱۶ میلیون تومان از طریق کمک های موردی و تامین خانواده مددجو تامین شده و بابت مابقی مبلغ ۳۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی در حبس به سرمی‌برد.