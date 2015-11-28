۲۰۰۰خانوار مددجو درنوبت دریافت تسهیلات اشتغال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری باید یک هزار و ۹۴۰ طرح اشتغال برای مددجویان اجرا شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵۴ طرح اشتغال برای مددجویان کمیته امداد استان اجرا شده است.

متقی اظهار کرد: ۷۱میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال برای اشتغالزایی این افراد هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام کهگیلوبه و بویراحمد گفت: ۳۸۹ مورد از این طرح ها با اعتبار ۴۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از اعتبارات بانکی و مابقی با استفاده از اعتبارات کمیته امداد اجرا شده است.

وی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون یک هزار و ۸۰۰ خانوار با جمعیت چهار هزار و ۵۰۰ نفر خودکفا و از حمایت کمیته امداد استان خارج شده اند.

وی یکی از مهمترین برنامه های این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان را اجرای طرح های اشتغال زایی با ارائه تسهیلات برای مددجویان عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق این مهم نیازمند همکاری بانکهاست.

متقی از مدیران بانکی استان خواست، با همکاری با کمیته امداد درخصوص پرداخت تسهیلات اشتغال زایی، این نهاد را در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت یاری کنند.