  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۹

در استان مركزي ؛

دومين دوره انتخابات هيئت هاي مذهبي آغاز شد

مديركل تبليغات اسلامي استان مركزي گفت: دومين دوره انتخابات هيئت هاي مذهبي در 10 شهرستان استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، حجت السلام احمد رضائيان در مراسم آغازين انتخابات هيئت هاي مذهبي در اراك افزود: اين انتخابات در راستاي ساماندهي برپايي مراسم هاي مذهبي برگزار مي شود.

 

وي اضافه كرد: در شهرهاستان هايي كه بيش از 150 هيئت مذهبي دارند ، 8 نفر و در شهرستان هايي كمتر از اين ميزان ، 6 نفر به عنوان اعضاي اصلي و 5 و 4 نفر نيز به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند.

 

رضائيان هيئت هاي مذهبي را تشكلهايي برخاسته از بطن مردم خواند و گفت: اين هيئت ها به واسطه نزديكي با مردم نقش مهمي در ترويج شعائر اسلامي دارند و نقش خود را در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند.

 

وي تصريح كرد: نتايج اين انتخابات تا پايان امروز با حضور معتمدان و يك بازرس از تهران مشخص مي شود.
کد مطلب 298042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها