دومين دوره انتخابات هيئت هاي مذهبي آغاز شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، حجت السلام احمد رضائيان در مراسم آغازين انتخابات هيئت هاي مذهبي در اراك افزود: اين انتخابات در راستاي ساماندهي برپايي مراسم هاي مذهبي برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: در شهرهاستان هايي كه بيش از 150 هيئت مذهبي دارند ، 8 نفر و در شهرستان هايي كمتر از اين ميزان ، 6 نفر به عنوان اعضاي اصلي و 5 و 4 نفر نيز به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند.

رضائيان هيئت هاي مذهبي را تشكلهايي برخاسته از بطن مردم خواند و گفت: اين هيئت ها به واسطه نزديكي با مردم نقش مهمي در ترويج شعائر اسلامي دارند و نقش خود را در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند.

وي تصريح كرد: نتايج اين انتخابات تا پايان امروز با حضور معتمدان و يك بازرس از تهران مشخص مي شود.