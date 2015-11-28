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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰

صحن حضرت زهرا (س) برای پذیرای از زائران اربعین آماده شد

صحن حضرت زهرا (س) برای پذیرای از زائران اربعین آماده شد

رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف گفت: صحن و شبستان در حال ساخت حضرت زهرا(س) در جوار حرم مطهر علوی از چند روز پیش پذیرای خیل زائران اربعین حسینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فداکار افزود: با توجه به حضور میلیونی زائران اربعین حسینی، صحن حضرت زهرا(س) همچون سال گذشته برای پذیرایی از زائران آماده شد.

وی تصریح کرد: با همت کارکنان ستاد بازسازی عتبات عالیات، تدارک لازم برای اسکان ۳۰هزارنفر در صحن حضرت زهرا(س) با خدمات رفاهی همچون سرویس بهداشتی و اینترنت رایگان وای فای اندیشیده شده است و در این روزها پذیرای خیل عاشقان اباعبدالله(ع) است.

وی درباره تدابیر ستاد بازسازی عتبات عالیات برای رفاه حال زائران اربعین در شهر نجف گفت: علاوه بر ظرفیت اسکان ۳۰هزارنفری در صحن حضرت زهرا(س)، برای اسکان ۱۰هزارنفر در پارکینگ طبقاتی در نزدیکی حرم، ۱۰هزار نفر در زمینی که از تولیت حرم گرفته شده است و چند هزار نفر دیگر در مرقد شهید حکیم و یک ورزشگاه با مسئولیت ستاد بازسازی عتبات عالیات تدارک لازم دیده شده است.

وی افزود: سید نزار حبل المتین تولیت حرم مطهر امام علی (ع) نیز از محل‌های اسکان زائرین در نجف اشرف دیدن کرد.   

کد مطلب 2980424
مهناز قربانی مقانکی

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