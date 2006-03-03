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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۵۹

رئيس سازمان مديريت در گفت و گو با "مهر" خبر داد:

هدفمندكردن يارانه ها در شوراي راهبردي اقتصادي دولت بررسي مي شود/ تصميمات كميسيون تلفيق در صحن علني بررسي مي شود

هدفمندكردن يارانه ها در شوراي راهبردي اقتصادي دولت بررسي مي شود/ تصميمات كميسيون تلفيق در صحن علني بررسي مي شود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: مباحث كارشناسي هدفمندكردن يارانه ها و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در شوراي عالي راهبري اقتصادي دولت به رياست رئيس جمهوري بررسي مي شود.

فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: شوراي عالي راهبردي اقتصادي كه براي اولين بار در دولت جديد تشكيل شده، تمامي مباحث كارشناسي آيين نامه ها و لوايح دولت را بررسي مي كند، ولي تصميم گيري نمي كند.

به گفته وي، شوراي عالي راهبردي اقتصادي دولت در خصوص سهام عدالت، طرح اشتغال جديد و سرمايه گذاري هاي زود بازده به صورت كارشناسانه به اين مسايل پرداخت و سپس در هيات دولت در اين باره تصميم گيري كرد.

رهبر اعلام كرد: تمامي وزراي اقتصادي به همراه رئيس جمهوري از اعضاي اين شورا به شمار مي روند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب كليات لايحه بودجه 85 در مجلس اشاره و خاطرنشان كرد:تصميمات كميسيون تلفيق در صحن علني بررسي مي شود.

وي در عين حال گفت: احتمال بازگشت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در صحن علني نيز وجود دارد.

کد مطلب 298043

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