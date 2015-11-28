به گزارش خبرنگار مهر، «روبین سولاکا » مدافع ۲۳ ساله عراقی - سوئدی است که چندی پیش به ایران آمد و با باشگاه سیاه جامگان به توافق رسید تا در این تیم ایرانی بازی کند. سولاکا پیش از این در لیگ سوئد بازی میکرد و قرار بود به مدت ۶ ماه به ایران بیاید و سپس به سوئد برگردد. با این حال هنوز چند هفتهای از توافق او با سیاه جامگان نگذشته است که این بازیکن اعلام کرد که مذاکراتش با این باشگاه به بن بست رسیده و نمیتواند در ایران بماند.
وی در اینباره گفت: من تمام تستهای پزشکی را هم در ایران انجام دادم ولی مسئولان باشگاه سیاه جامگان خواهان عقد قرارداد یکساله شدند و این موضوعی بود که باشگاه «اف.سی.یونایتد» سوئد با آن مخالفت کرد. من باید تابستان آینده به تیم سوئدی بر میگشتم و قرارداد یکساله با سیاه جامگان اجازه چنین کاری به من نمیداد. دنبال این بودم که با بازی در لیگ ایران مجددا به تیم ملی عراق دعوت شوم ولی حالا باید به سوئد برگردم و نمیتوانم در ایران بمانم.
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