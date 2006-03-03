با شكست سايپا به قهرماني نزديك مي شويم / كاستاريكا از چين تايپه بهتر بود

اميرقلعه نويي سرمربي تيم استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: درحال حاضر رقابتهاي ليگ ازشرايط خاصي برخوردار است و ديگرتيم آسان درليگ نداريم. تيم هاي ليگ شانه به شانه هم حركت مي كنند و ازكوچك ترين فرصت استفاده مي كنند تا به اهداف خود دست پيدا كنند. دراين شرايط تمام بازي ها دشوار تلقي مي شود و تيم سايپا هم ازجمله تيمهايي است كه با توجه به برنامه ريزي هاي بلند مدت و كادرمديريت مجربي كه در اختياردارد،‏ آماده است تا براي هرحريفي مشكل آفرين شود.

سرمربي استقلال در ادامه تصريح كرد: سايپا تيمي مبتني به بازي گروهي است و با توجه به اينكه تا به حال چند بازيكن اصلي خود را از دست داده، با اين حال همواره ديده ايم كه نتايج خوبي كسب كرده است. استقلال بايد مراقب باشد تا دربازي با سايپا ‏ فريب حضور نداشتن بعضي از نفرات كليدي اين تيم را نخورد.

قلعه نويي در پايان درخصوص تيم ملي گفت: تيم ملي در بازي با كاستاريكا نشان داد كه درشرايط نسبتا خوبي قرار دارد وبازي روبه جلوي خوبي را از اين تيم شاهد بوديم. با اين حال من اعتقاد دارم همچنان ضعفهايي وجود دارد كه بايد برطرف شود. بازي با تيم هايي مثل كاستاريكا با علم به اينكه مي دانيم بعضي نفرات اصلي اين تيم ها حضور ندارند ازبازي با تيمي مثل چين تايپه براي تيم ملي سودمندتر است.