موزه سينما از "سفر به هيدالو" تقدير كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين برنامه كه با حضور جمع كثيري از هنرمندان و سينماگران كشور و دست اندركاران اصلي فيلم برگزار شد، پس از قرائت بيانيه موزه سينما توسط مهدي سليمي مدير عامل موزه سينما، لوح تقدير و تنديس موزه توسط استاد عزت الله انتظامي و سليمي به مجتبي راعي اهدا شد.

مراسم تقدير از خالقان فيلم سينمايي "وقتي همه خواب بودند" هم روز شنبه سيزدهم اسفند در موزه سينما برگزار مي شود. در اين برنامه هنرمندان و سينماگران كشور و همچنين دست اندركاران فيلم حضور خواهند داشت و پس از مراسم، فيلم براي حضار به نمايش درخواهد آمد.

فيلم سينمايي "وقتي همه خواب بودند" در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر چند جايزه برد و و مورد تحسين قرار گرفت. فرشته طائرپور تهيه‌كننده اين فيلم است و فريدون حسن پور كارگرداني آن را به عهده دارد. گلاب آدينه و محمدرضا فروتن هم از بازيگران "وقتي همه خواب بودند" هستند كه در اين مراسم حضور خواهند داشت. حضور كليه علاقمندان در اين مراسم كه از ساعت 19 آغاز مي‌شود آزاد است.

"عصر جمعه" به كارگرداني مونا زندي حقيقي و تهيه‌كنندگي جهانگير كوثري، "شاهزاده ايراني" به كارگرداني محمد نوري‌زاد و تهيه‌كنندگي مجيد اسماعيلي، "زمستان است" به كارگرداني رفيع پيتز و تهيه‌كنندگي محمدمهدي دادگو و "چند مي‌گيري گريه كني" به كارگرداني شاهد احمدلو و تهيه‌كنندگي حسن توكل‌نيا فيلم‌هايي هستند كه مراسم بزرگداشت آنها به ترتيب از روز يكشنبه 14 اسفند تا چهارشنبه 17 اسفند در موزه سينما برگزار مي‌شود.