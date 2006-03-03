مبارزات اوزان فرد به مرحله نيمه نهايي رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" در دومين روز ازهجدهمين دوره رقابتهاي تكواندو بين المللي جام فجر در وزن 54- كيلوگرم محمد البخيط از اردن، فيض الله نفجم از دانشگاه آزاد، ويكتورماريل از اسپانيا و كيوان حاجي زاده ازكرمانشاه در وزن 62- كيلوگرم، لوئيس مونز از اسپانيا، محمد رضا مهديزاده ازپاس، گاي توق از اردن ومحمد باقري معتمد از دانشگاه آزاد، در وزن پنجم مانگ چيو از كره، حميد سرآباداني ازپاس، هيووانگ ازچين به همراه هادي ساعي ازمنطقه آزاد چابهار، در وزن هفتم شكريجان ازتاجيكستان، رضا ايمان زاده از دانشگاه آزاد، راشا شاتسخكي ازبلاروس و يوسف كرمي ازپاس به مرحله نيمه نهايي راه يافتند.
گفتني است: مسابقات نيمه نهايي و پاياني عصر امروز انجام خواهد شد.
نظر شما