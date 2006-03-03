گزارش "مهر" از روند بررسي لايحه بودجه در مجلس ، در صحن علني مجلس تصميم گيري مي شود: كاهش 7 ميليارد دلاري سقف مصارف ارزي يا بازگشت به لايحه دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كليات لايحه بودجه سال 85 كه درروزهاي گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. برهمين اساس، هم اكنون در صحن علني مصوبات كميسيون تلفيق بررسي و سپس تصميم گيري مي شود.

بند "و" تبصره دو لايحه بودجه سال 1385 كه دولت و كميسيون تلفيق در اين خصوص اختلاف نظر دارند، در صحن علني بررسي و در خصوص آن نيز تصميم گيري خواهد شد.

بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند: تصميمات كميسيون تلفيق در خصوص بند"و" تبصره دو لايحه بودجه 85 كه منجر به كاهش 7 ميليارد دلاري سقف مصارف ارزي شده است، بايد به لايحه بودجه پيشنهادي دولت بازگردد.

اين درحالي است كه نمايندگان ديگري از مجلس اظهار مي دارند: لايحه بودجه پيشنهادي دولت ، آثار تورمي در پي خواهد داشت و به همين لحاظ نيز كميسيون تلفيق 7 ميليارد دلار از سقف مصارف ارزي بودجه را كاهش داده است.

در همين حال، سيد قاسم حسيني معاون پارلماني سازمان مديريت روزجمعه در گفت و گو با "مهر" گفت : فردا تكليف مهم ترين بخش اختلاف نظر دولت و كميسيون تلفيق كه مربوط به كاهش سقف مصارف ارزي است، مشخص مي شود.

وي افزود: به هرحال، در پارلمان هم لايحه پيشنهادي دولت در اين باره طرفدار دارد و هم تصميمات كميسيون تلفيق. از اين رو، مشخص نيست كه بالاخره در صحن علني فردا چه تصميم گرفته خواهد شد.

حسيني در عين حال ابراز اميدواري كرد كه در صحن علني مجلس بند"و" تبصره دو لايحه بودجه سال 85 ، پيشنهاد دولت به تصويب برسد و به عبارتي، نمايندگان به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در اين باره بازگردد.

تصميمات كميسيون تلفيق در صحن علني بررسي مي شود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گوي كوتاه با خبرنگار "مهر" به تصويب كليات لايحه بودجه 85 در مجلس اشاره و خاطرنشان كرد : تصميمات كميسيون تلفيق در صحن علني بررسي مي شود.

وي در عين حال گفت: احتمال بازگشت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در صحن علني نيز وجود دارد.

بررسي بودجه در شوراي نگهبان

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: به منظور ابلاغ به موقع لايحه بودجه سال 1385، شوراي نگهبان همزمان با تصميمات جز به جز مجلس در مورد بودجه سال آينده، بررسي اين لايحه را آغاز مي كند.

محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" به تصويب كليات لايحه بودجه سال 85 در صحن علني مجلس اشاره و تصريح كرد: هم اكنون گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه در صحن علني بررسي و به راي گذاشته مي شود.

وي كاهش 5/5 ميليارد دلاري اعتبارات عمراني نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 توسط كميسيون تلفيق را تنها اختلاف دولت و مجلس در شرايط فعلي عنوان كرد و گفت: البته دولت و مجلس در مورد تغييرات ديگر كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه اختلافي ندارند.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: مجلس به طور رسمي از روز گذشته بررسي منابع درآمدي بودجه 85 را آغاز و تصميماتي در اين خصوص گرفت.

كردبچه اظهارداشت: با تصويب مجلس، دولت مجوز انتشار 14 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت را به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي انتفاعي و تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي در سال 85 كسب كرد.

همچنين مجلس شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه سود ويژه‌اي براي آنها در سال 85 پيش بيني شده است موظف كرد ، مبلغ 36 هزار و 714 ميليارد و 757 ميليون ريال به صورت ماليات به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كنند.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهارداشت: كاري بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 85 دو هفته در مجلس به طول خواهد انجاميد.

وي در پايان گفت: كميسيون تلفيق در مجموع 7 ميليارد دلار از سقف ارزي لايحه بودجه سال 85 كاسته است كه 5/5 ميليارد دلار آن به كاهش اعتبارات عمراني و 5/1 ميليارد دلار نيز به كاهش اعتبارات واردات بنزين مربوط مي شود.

داوري اقتصاددانان در مورد تصميمات كميسيون تلفيق

رضا عبداللهي گفت: اگر نمايندگان و دولت با گزارش كميسيون تلفيق مخالف هستند پس از جلسه از اقتصاددانان كشور دعوت شود تا آنها داوري كنند و مهر تائيد يا رد را بر آن بزنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رئيس كميسيون تلفيق در دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت: كميسيون تلفيق در كل 4 / 2 درصد در بودجه كل كشور تغيير ايجاد كرد و در بودجه عمومي هم 8 درصد تغيير ايجاد شد كه البته خيلي سرو صدا به همراه داشت و دوستان در دولت و سازمان مديريت را وادار كرد دست به اقداماتي بزنند كه فكر مي كنم اين مقدار تلاش لازم نبود.

وي تصريح كرد: اگر مجلس نتواند 4 / 2 درصد در بودجه كل كشور و 8 درصد در بودجه عمومي اعداد و ارقام را تغيير دهد حكمي صادر كنيم كه از اين پس لايحه بودجه را دولت ارائه كند و براي تشريفات مجلس پاي آن را مهر بزند كه به تصويب برسد.

وي خاطرنشان كرد: اعضاي كميسيون تلفيق با وجود عدم همكاري ها و محدوديت ها هيچ ادعايي ندارند. كارشان بي عيب و نقص نيست اما مدعي هستيم اصلاحات كميسيون تلفيق در حد وسع خود حتما به نفع مردم و كشور است.

رئيس كميسيون تلفيق مجلس افزود: كار بودجه كار مهمي است و حساب دخل و خرج يكسال كشور در حال رقم خوردن است.

لايحه بودجه سياسي ترين و پيچيده ترين كار مجالس دنيا و مجلس ماست.

عبداللهي در پيشنهادي گفت: پس از پايان جلسه هيات رئيسه و هيات رئيسه فراكسيون هاي مجلس، از اقتصاددانان و متخصصان در كشور و روساي سابق سازمان مديريت دعوت كنيم و نشست فوق العاده اي تشكيل دهيم و گزارش كميسيون تلفيق را هم كنار بگذاريم و لايحه را به راي و داوري بگذاريم كه آقايان داوري كنند و اگر آنها گزارش تلفيق را مهر تاييد زدند به سمت راي گيري برويم.

وي گفت: متاسفانه بيشتر صحبت ها روي 4 / 2 درصد كاهش و 8 درصد كاهش از بودجه كل و بودجه عمومي بود در حالي كه ما اصلاحات خوب زيادي هم داشتيم كه كنار گذاشته شد و همه به سمتي رفتند كه آن هم كاهش 4 / 2 درصد و 8 درصد بود.

عبدالهي اين نوع گرايش مخالفان و موافقان را تفاوت در نوع نگاه آنها دانست و تصريح كرد: در بودجه سال 84 در بند (چ) تبصره 2 كه هم اكنون در بند "و" تبصره 2 سال 85 آمده است 4 هزار و 220 ميليارد تومان بوده كه با همه كاهش و سر و صدايي كه بلند شده اين رقم به 7 هزار و 680 ميليارد تومان رسيده است، در حالي كه 82 درصد افزايش وجود دارد كه ديده نمي شود و اين به نوع نگاه بر مي گردد.

عبداللهي در خصوص بحث نفت كه موجبات نگراني را فراهم كرده است هم تصريح كرد: اگر ماكسيمم 4 / 2 ميليون بشكه نفت ضربدر 365 روز شود و سپس ضربدر 50 دلار شود كل آن 8 / 43 ميليارد دلار خواهد شد كه خرج شده است . بنابراين كجا ما پول داريم كه از حساب ذخيره ارزي هم مي خواهيم برداريم و همه پول نفت را هم خودمان مي خواهيم مصرف كنيم. حال مي خواهيم اين مبلغ را خرج كنيم، اما به چه شكلي اين ريال بايد به دلار تبديل شود آيا نبايد واردات انجام شود به اقتصاد چقدر مي تواند واردات جذب كند؟ با اين حجم عظيم واردات آيا كمر اقتصاد ما خرد نخواهد شد؟

رئيس كميسيون تلفيق اظهار داشت: در رابطه با ارزي كه نداريم به ريال تبديل كنيم مشكل داريم، اقتصاد ما جذب نمي كند بنابراين بايد پول چاپ شود كه در آن صورت هم 66 درصد رشد نقدينگي خواهيم داشت.

عبداللهي با بيان اينكه فرض كنيم پول داريم و ريال را هم مي توانيم به ارز تبديل كنيم گفت: اما آيا مي شود صرف داشتن پول كار كرد. ما در ظرفيت مشاوره اي و ظرفيت پيمانكاري مشكل داريم پول هست اما نمي توان كار را پيش برد همه چيز بايد جور باشد.همه چيز به داشتن پول بستگي ندارد.

وي در پايان اظهار داشت: ما هيچ نگراني از اينكه كارهاي ما رشدش پائين مي آيد احساس نمي كنيم و فكر مي كنيم دارويي كه براي اين بيماري تجويز كرده ايم درست است.

ابهام در طرح هاي عمراني دولت

نشريه فايننشال تايمز در گزارشي از بررسي بودجه سال 1385 ايران در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح‌هاي منطقه‌اي رئيس جمهور ايران زير فشار كاهش اعتبارات بودجه اي در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"،‌ كميسون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي ايران در آخرين نشست خود اعتبارات عمراني بودجه پيشنهادي دولت را در سطح بي‌سابقه 40 درصد كاهش داد كه انتقاد دولتمردان را به دنبال داشت.

به نوشته فايننشال تايمز، احمد توكلي نماينده قدرتمند مجلس كه خود را پايبند به عقايد سياسي رييس جمهور ايران مي‌داند، به بودجه پيشنهادي دولت واكنش نشان داد و آن را تورم‌زا و مخالف با وعده‌هاي احمدي‌نژاد خواند.

اين گزارش حاكي است،‌ در حالي كه از روز گذشته فرصت 10 روزه مجلس براي تصويب بودجه پيشنهادي دولت آغاز شده است،‌ برخي از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نسبت به اثرات افزايش فشارهاي تورمي بودجه و افزايش هزينه‌هاي جاري آن انتقاد كرده‌اند.

فايننشال تايمز مي‌افزايد: احمدي نژاد رييس جمهور ايران كه شعار نخست وي بهبود وضع معيشت ايراني‌ها است، وعده داده است كه اعتبارات لازم براي توسعه پروژه‌هاي عمراني جديد در سطح كشور را از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از كاهش مصرف انرژي،‌ افزايش صادرات و كاهش واردات مواد غذايي تامين خواهد كرد.

بر پايه همين گزارش،‌ بودجه 214 ميليارد دلاري‌، 178 ميليارد يورويي و 123 ميليارد پوندي ايران براي سال مالي 1385 نسبت به رقم بودجه سال گذشته رشدي 27 درصدي نشان مي‌دهد.

فايننشال تايمز مي‌افزايد، بودجه دولت در ايران شديدا به درآمدهاي نفتي وابسته است و دولت قبلي كه با مازاد درآمدهاي نفتي مواجه شده بود با تاسيس حساب ذخيره ارزي سعي كرد از مصرف بي‌رويه درآمدهاي نفتي جلوگيري كند و مازاد درآمد را صرف توسعه پروژه‌هاي زيرساختاري و بخش خصوصي نمايد.

منتقدان بودجه نخست دولت احمدي نژاد معتقدند دولت با افزايش قيمت نفت در بودجه قصد دارد مازاد درآمدهاي نفتي را صرف هزينه‌هاي جاري كند. اين در حالي است كه دولت اعلام كرده هدفش از افزايش قيمت نفت در بودجه سال آينده افزايش سرمايه‌گذاري و ترغيب استقلال مالي در بخش صنعت و كشاورزي است.

فايننشال تايمز مي‌نويسد، نكته جالب توجه درباره منتقدان سرسخت دولت ايران اين است كه اين منتقدان اعضاي احزاب مخالف كارگزاران و مشاركت نيستند، بلكه اصولگراياني هستند كه از لحاظ سياسي همسوي احمدي نژاد مي‌باشند و اكثريت پارلمان را در اختيار دارند.

اين گزارش مي‌افزايد، در حالي كه بسياري از صاحب‌نظران سياسي ايران خواهان كاهش تنش‌هاي ميان دولت و مجلس به علت فشارهاي سياسي به ايران و برنامه هسته‌اي آن هستند، مجلس با رد كردن سه گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت نفت عملا نشان داد كه پارلمان سرسختي براي دولت خواهد بود.