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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۴۴

پدرجهان پهلوان سيدرسول حسيني درگذشت

مرحوم سيدحسين حسيني در سن 70 سالگي براثر سانحه رانندگي دارفاني را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار" مهر"  ازساري با كمال تاسف با خبرشديم، مرحوم سيد حسين حسيني پدرمرحوم جمال پهلوان سيد رسول حسيني و مرحوم سرهنگ سيد محمور فرمانده تشكيلات حفاظت فيزيكي سپاه عصرديروز براثرسانحه تصادف دارفاني را وداع گفته و به ديارباقي شتافت.

بنابراين گزارش پيكرمرحوم حسيني ازساعت 10 صبح فردا درمقابل امامزاده يحيي ساري به سمت زادگاهش واقع در روستاي پاشا كلاي اين شهرستان تشييع و به خاك سپرده مي شود.

گروه ورزشي خبرگزاري " مهر" اين ضايعه را به جامعه ورزش كشور، بويژه خانواده بزرگ كشتي استان مازندران وخانواده آن مرحوم تسليت عرض مي نمايد.

کد مطلب 298070

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