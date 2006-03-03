پدرجهان پهلوان سيدرسول حسيني درگذشت

به گزارش خبرنگار" مهر" ازساري با كمال تاسف با خبرشديم، مرحوم سيد حسين حسيني پدرمرحوم جمال پهلوان سيد رسول حسيني و مرحوم سرهنگ سيد محمور فرمانده تشكيلات حفاظت فيزيكي سپاه عصرديروز براثرسانحه تصادف دارفاني را وداع گفته و به ديارباقي شتافت.

بنابراين گزارش پيكرمرحوم حسيني ازساعت 10 صبح فردا درمقابل امامزاده يحيي ساري به سمت زادگاهش واقع در روستاي پاشا كلاي اين شهرستان تشييع و به خاك سپرده مي شود.

گروه ورزشي خبرگزاري " مهر" اين ضايعه را به جامعه ورزش كشور، بويژه خانواده بزرگ كشتي استان مازندران وخانواده آن مرحوم تسليت عرض مي نمايد.