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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است

دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است

مدير عامل شركت ملي گاز ايران گفت : صادرات گاز تركمنستان به ايران بدون ارايه دليل قاطعي از سوي اين كشور همچنان قطع است.

سيد رضا كسايي زاده درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت واردات گاز تركمنستان به ايران گفت : اين جريان فعلا قطع بوده و تركمنستان بدون ارايه دليلي قاطع ، جلوي صادرات خود به ايران را گرفته است.

وي افزود : هنوز درباره علت قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران دليلي از سوي اين كشور ارايه نشده است و ايران پاسخ روشني دراين باره دريافت نكرده است.

معاون وزير نفت درباره ادعاي تركمنستان مبني بر افزايش قيمت گاز گفت : ايران در اين قرارداد براساس مواضع قبلي خود رفتار خواهد كرد و هيچ گونه تغييري را در قرارداد نمي پذيرد.

وي درباره قيمت مبادله گاز ميان ايران و تركمنستان گفت : اين قيمت كاملا محرمانه است، اما ايران 8 ميليارد متر مكعب در سال واردات گاز از اين كشور دارد كه فعلا قطع است.

وي همچنين درباره انتخاب پيمانكار خط لوله هفتم انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان گفت : فعلا در حال مذاكره با شركت خاتم الانبياء هستيم تا اين پروژه به صورت ترك تشريفات به اين پيمانكار واگذار شود .

وي تصريح كرد : در هر حال واگذاري پروژه به صورت ترك تشريفات نيازمند صدور مجوزهاي لازم است كه بايد ازسوي مراجع مختلف صادر شود .

وي گفت : بودجه مورد نياز اين طرح در بند "خ " تبصره 2 لايحه قانون بودجه در نظر گرفته شده است كه با تصويب شوراي اقتصاد،  عمليات اجرايي آن از سال آينده آغاز مي شود .
کد مطلب 298077

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