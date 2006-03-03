دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است

سيد رضا كسايي زاده درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت واردات گاز تركمنستان به ايران گفت : اين جريان فعلا قطع بوده و تركمنستان بدون ارايه دليلي قاطع ، جلوي صادرات خود به ايران را گرفته است.

وي افزود : هنوز درباره علت قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران دليلي از سوي اين كشور ارايه نشده است و ايران پاسخ روشني دراين باره دريافت نكرده است.

معاون وزير نفت درباره ادعاي تركمنستان مبني بر افزايش قيمت گاز گفت : ايران در اين قرارداد براساس مواضع قبلي خود رفتار خواهد كرد و هيچ گونه تغييري را در قرارداد نمي پذيرد.

وي درباره قيمت مبادله گاز ميان ايران و تركمنستان گفت : اين قيمت كاملا محرمانه است، اما ايران 8 ميليارد متر مكعب در سال واردات گاز از اين كشور دارد كه فعلا قطع است.

وي همچنين درباره انتخاب پيمانكار خط لوله هفتم انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان گفت : فعلا در حال مذاكره با شركت خاتم الانبياء هستيم تا اين پروژه به صورت ترك تشريفات به اين پيمانكار واگذار شود .

وي تصريح كرد : در هر حال واگذاري پروژه به صورت ترك تشريفات نيازمند صدور مجوزهاي لازم است كه بايد ازسوي مراجع مختلف صادر شود .

وي گفت : بودجه مورد نياز اين طرح در بند "خ " تبصره 2 لايحه قانون بودجه در نظر گرفته شده است كه با تصويب شوراي اقتصاد، عمليات اجرايي آن از سال آينده آغاز مي شود .