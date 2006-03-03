شيعيان و اهل تسنن عراق امروز نيز نماز جمعه وحدت به جا آوردند

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"شيخ شاكرمحمود" امام جماعت مسجد دركوي المنصور الراقي واقع درغرب بغداد گفت: عراق همانند يك خانه و يك خانواده است ، آنچه كه دراين كشور اتفاق مي افتد مي تواند بين قبيله و ساير افراد رخ دهد و هر از گاهي مشكلات در يك خانواده بين پدر و پسرو نيز ميان مادر و فرزندانش بروز مي كند .

وي افزود : برادران مومن مانند دو روح در يك جسم هستند و بايد ما آنها را بيداروهوشياركنيم تا حوادث اتفاق نيافتد.

شيخ محمود تمام عراقي ها را به اقتدا به يك نفر و همبستگي براي حمايت ازمساجد فرا خواند و گفت اين مساجد خانه خداست و مال هيچ كس نيست و ما نبايد به دشمنان فرصت دهيم تا ما را بكشند و يا ما را مورد حمله قرار دهند.

در استان ميسان واقع در 365 كيلومتري جنوب شرق بغداد هم بيش از 5 هزارنفر از ساكنان شيعه و سني در نماز جمعه درمسجد كوي الحسين درمركز العماره شركت كردند.

سنيها با خود پرچمي حمل مي كردند كه برروي آن نوشته شده بود" هيچ فرقي ميان شيعه وسني نيست " ،" برادران اهل تسنن و شيعيان عراق وطن عراقي ها است و ما آن را نمي فروشيم".

شيخ هادي الشوكي امام جماعت و خطيب نماينده جريان صدرهم گفت : سرنوشت برادران عراقي يكي است بهتر است سختي ها و دشواري هايي را كه به ضرر اين ملت و عراق است پشت سر بگذرانيد.

وي افزود : دشمنان عراق براي ايجاد تفرقه طائفه اي بين ملت عراق شرط بندي كرده اند وما نبايد به آنها اجازه دامن زدن به فتنه طائفه اي بدهيم و مردم العماره چه سني و چه شيعه بايد بيش از پيش وحدت داشته باشند.

شيخ حامد جاسم النعمي رئيس اداره اوقاف اهل تسنن در اين استان طي سخناني از مقتدي صدر تشكر كرد كه شعار وحدت و يكپارچگي را سرداده است.

درهمين حال سخنگوي جبهه توافق عراقي (اهل تسنن) به بهانه جلوگيري از بحران سياسي در اين كشور ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق را به صرف نظر از كانديداتوري ابراهيم الجعفري براي تصدي نخست وزيري آينده دعوت كرد.

"ظافر العاني" سخنگوي جبهه توافق عراقي با اعلام اين درخواست به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد : ما اميدواريم كه برادران در ائتلاف يكپارچه عراق از تصميم خود براي كانداتوري ابراهيم الجعفري صرف نظر كند و ما معتقديم آنها درنهايت ديدگاههاي ما درك خواهند كرد و رفتار مثبت را درپيش بگيرند در غير صورت جايگاه جعفري در مجلس نمايندگان بسيار ضعيف خواهد شد.

وي افزود : بايد ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق مراعات كنند زيرا ما در روند سياسي شريك شديم و به سود ما نيست كه به بحران سياسي برسيم و يا بحران سياسي حزبي و يا شخصي ايجاد كنيم .

سخنگوي جبهه توافق عراقيه ادامه داد : سنيها و كردها هيچ چيز نمي خواهند جز اينكه نامزد ائتلاف خودش انتخاب شود و ما به نتاي انتخابات احترام مي گذاريم همانطوري كه همه بايد به نتايج انتخابات ملي احترام مي گذارند.

محمود عثمان" عضو پارلمان در ليست ائتلاف كردستان گفته كردها و مجموعه سني ها بر اين باورند كه جعفري فردي نامناسب است و نمي تواند هيات وزيران مشترك را تشكيل دهد.

اعضاي ليست ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق كه در اوائل ماه گذشته اولين جايگاه را درانتخابات پارلماني فلسطين بدست آوردند ابراهيم جعفري را براي سمت نخست وزيري آينده دولت عراق انتخاب كرده اند .

نتايج شمارش آراء از 129 نماينده پارلمان عراق نشان داد كه جعفري با كسب 64 راي بررقيب خود "عادل عبدالمهدي" 63 راي پيشي گرفت.