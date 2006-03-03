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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي :

كليد اوليه آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي منتشر شد

كليد اوليه آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي منتشر شد

كليد اوليه 20 رشته آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، كليد آزمون رشته هاي اعصاب اطفال، ايمونولوژي و آلرژي اطفال، بيماري هاي ريه، بيماري هاي قلب و عروق، جراحي پلاستيك و ترميمي، جراحي قفسه صدي، جراحي قلب و عروق، خون و سرطان اطفال، خون و سرطان بالغين، روانپزشكي اطفال، روماتولوژي، عفوني اطفال، غدد اطفال، غدد درون ريز و متابلويسم، قلب اطفال، كليه اطفال، كليه بالغين، گوارش اطفال، گوارش داخلي و نوزادان منتشر شده است.

داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي دبيرخانه شواري آموزش پزشكي و تخصصي به اين كليدها دسترسي داشته باشند.

کد مطلب 298081

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