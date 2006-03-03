كليد اوليه آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، كليد آزمون رشته هاي اعصاب اطفال، ايمونولوژي و آلرژي اطفال، بيماري هاي ريه، بيماري هاي قلب و عروق، جراحي پلاستيك و ترميمي، جراحي قفسه صدي، جراحي قلب و عروق، خون و سرطان اطفال، خون و سرطان بالغين، روانپزشكي اطفال، روماتولوژي، عفوني اطفال، غدد اطفال، غدد درون ريز و متابلويسم، قلب اطفال، كليه اطفال، كليه بالغين، گوارش اطفال، گوارش داخلي و نوزادان منتشر شده است.

داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي دبيرخانه شواري آموزش پزشكي و تخصصي به اين كليدها دسترسي داشته باشند.