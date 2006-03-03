"تصادف" بايد اسكار بهترين فيلم را ببرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نتايج يك نظرسنجي از 1016 فرد بالغ امريكايي كه پنجشنبه شب منتشر شد حاكي از آن است كه تنها 13 درصد شهروندان اين كشور "كوهستان بروكبك" را شانس اول بردن اسكار بهترين فيلم ميدانند، "مونيخ" استيون اسپيلبرگ و "شب بخير و موفق باشيد" جرج كلوني هر كدام با 10 درصد و "كاپوتي" بنت ميلر با فقط 4 درصد در اين نظرسنجي در ردههاي بعد قرار گرفتند.
25 درصد از شركتكنندگان در نظرسنجي تلفني شركت "هريس پل" اعلام كردند كه هنوز تصميمي براي انتخاب بهترين فيلم نگرفتهاند و 18 درصد هم هيچكدام از پنج نامزد رشته اسكار بهترين فيلم را شايسته دريافت اسكار ندانستند. اين در حالي است كه "كوهستان بروكبك" آنگ لي تا به حال تمامي جوايز مهم جشنوارهها و مراسم سينمايي سال 2005 را برده و بسياري از كارشناسان معتقدند در اسكار 2006 هم فاتح مطلق لقب خواهد گرفت. اين فيلم جنجالي در هشت رشته نامزد اسكار شده است.
در رشته بهترين بازيگر مرد هم جواكين فينيكس براي بازي در "قدمزني در مسير" با 32 درصد برنده مطلق اسكار اين رشته از نظر سينمادوستان امريكايي لقب گرفت و در رشته بهترين بازيگر زن ريس ويترسپون با 43 درصد صدرنشين شد. ويترسپون در همين فيلم با فينيكس همبازي است.
هفتاد و هشتمين دوره مراسم اعطاي جوايز اسكار به برترينهاي فيلم و سينما يكشنبه شب آينده در كداك تيهتر لس آنجلس برگزار و جريان كامل آن به صورت زنده از شبكه ABC پخش ميشود.
در حالي كه حدود 48 ساعت به برگزاري مراسم اسكار 2006 و اعلام برندگان هر رشته باقي مانده، از هر پنج امريكايي يك نفر معتقد است فيلم "تصادف" پل هاگيس بايد برنده اسكار بهترين فيلم سال باشد.
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