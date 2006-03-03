به گزارش خبرگزاري "مهر"، امروز بعد از نمايش فيلم "وقتي همه خواب بودند" جلسه پرسش و پاسخي با حضور فريدون حسن‌پور كارگردان، فرشته طائرپور تهيه‌كننده، محمدرضا فروتن و غزل شاكري بازيگران در سينما فرهنگ برگزار شد. در ابتداي اين جلسه عبدالله اسفندياري، مدير كانون فيلم معناگرا، گفت: "اين برنامه نمايش فيلم و جلسه پرسش و پاسخ آخرين برنامه از سلسله برنامه‌هاي كانون فيلم معناگرا در سال 84 است و ادامه اين جلسات به 15 فروردين سال آينده موكول خواهد شد."

فرشته طائرپور درباره ساخت فيلم "وقتي همه خواب بودند" توضح داد: "ساختن فيلم درباره مسائل اعتقادي كار سختي است و در سال‌هاي اخير رسانه‌ها در ارتباط با مسائل ايماني بد عمل كرده‌اند و با الگوسازي سطحي و شعاري اين الگوسازي را به سمتي پيش بردند كه ناخودآگاه روي ماه تاثير گذاشتند. حالا بايد اين الگو تغيير يابد و به سمت درستي هدايت شود و ما نيز در ساخت اين فيلم اين هدف را دنبال مي كرديم."

در ادامه فريدون حسن‌پور در ارتباط با شكل‌گيري فيلمنامه اين فيلم گفت: "فيلمنامه اين فيلم بر اساس سفر مكه‌اي بود كه من به مادرم قول داده بودم، ولي فرصت نشد تا به قول خود عمل كنم و مادرم فوت كرد. از همان موقع اين فيلمنامه شكل گرفت و من با ساخت اين فيلم، خواستم دين خود را به مادرم ادا كنم و تمام مادران اين سرزمين را به سفر مكه ببرم."

محمدرضا فروتن بازيگر نقش نصير، در ارتباط با اين نقش گفت: "هر بار كه اين فيلم را مي‌بينم، برايم مثل رفتن به خانه خدا مي‌ماند و از اينكه توانستم در فيلمي بازي كنم كه بر مخاطب تاثير گذاشته، بسيار خوشحالم. البته شايد ايفاي اين نقش كاستي‌هايي داشته باشد، ولي من اين نقش را بسيار دوست دارم."

غزل شاكري ديگر بازيگر "وقتي همه خواب بودند" نيز در ادامه افزود: "نقش گلنار در فيلم، نقش دختري است كه كم حرف مي‌زند و مركز توجه نيست، ولي به خوبي واكنش نشان مي‌دهد و من در ايفاي اين نقش نهايت سعي خودم را كردم. من مدت‌ها از سينما دور بودم، البته نقش‌هاي متفاوتي در اين سال‌ها پيشنهاد مي‌شد، ولي خودم قبول نمي‌كردم."

طائرپور در ادامه جلسه پرسش و پاسخ در پاسخ به سئوال "مهر" درباره تغييرات فيلم براي اكران عمومي گفت: "هم اكنون فيلم در مرحله گرفتن پروانه نمايش است و من اميدوارم مسئولان با سعه صدر به تماشاي اين فيلم بنشينند تا ما براي اكران عمومي دچار مشكل نشويم. البته من فقط درباره آوازهايي كه در فيلم وجود دارد و سراينده آنها هم غزل شاكري است، كمي ترديد دارم و اميدوارم به اين اشعاري كه فقط جنبه روحاني و عرفاني دارد، نگاه ديگري نشود."

وي درباره حضور بين‌المللي "وقتي همه خواب بودند" هم گفت: "تاكنون جشنواره فيلم‌هاي مذهبي ايتاليا و چند جشنواره ديگر و حتي يك شبكه تلويزيوني از فيلم دعوت كرده‌اند."

اين تهيه‌كننده سينما در ارتباط با خداحافظي خود از سينماي كودك و نوجوان بعد از ساخت "وقتي همه خواب بودند" گفت: "من با ساخت اين فيلم با ژانر كودك و نوجوان خداحافظي مي‌كنم، البته خوشحالم كه اين آخرين ساخته من با ورود محمدرضا فروتن به عرصه بازيگري در سينماي كودك همراه است. ولي من تا زماني كه وعده مسئولان مبني بر توجه ويژه براي احداث سالن‌هاي سينمايي ويژه كودكان عملي نشود، ديگر در اين ژانر سينمايي فيلمي توليد نخواهم كرد."

حسن‌پور هم استقبال مخاطبان را در زمان نمايش فيلم در جشنواره فجر خوب ارزيابي كرد و گفت: "همين كه بعد از نمايش يادداشت‌هايي دريافت كردم كه در آنها نوشته بودند ما با ديدن اين فيلم به مكه رفته‌ايم و يا اينكه اين فيلم بر ما تاثير بسياري داشت، براي من كافي است و من فكر مي كنم "وقتي همه خواب بودند" با تمام كاستي‌هايش توانسته به رسالت خود عمل كند."

طائرپور نيز درباره ارتباط كودكان با اين فيلم خاطرنشان كرد: "من شخصا اطمينان دارم كه اين فيلم مي‌تواند با مخاطب كودك ارتباط برقرار كند. ما در اين فيلم خواستيم ارتباط بين نسل كودك را با مادربزرگ‌ها به نمايش بگذاريم، ارتباطي كه شايد كمرنگ شده و شايد در آينده كمرنگتر هم بشود. من مي‌خواهم به كساني كه فكر مي‌كنند اين فيلم نمي‌تواند و يا شايد كمتر بتواند با مخاطب كودك ارتباط برقرار كند، بگويم كه منتظر نمايش اين فيلم در جشنواره كودك و نوجوان اصفهان باشيد تا ببينيد آراي اين نسل جامعه به اين فيلم چقدر است."