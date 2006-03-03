پارلمان عربي ؛ نهاد نمادين جهان عرب

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشست 88 عضو پارلمان عربي طي روزهاي 9 و 10 اسفند در اردن برگزار شد . اين نهاد عربي كه با تصميم وزراي خارجه و سران اتحاديه عرب در نشست ماه مارس 2005 در قاهره و الجزيره موجوديت يافت صرفا جنبه مشورتي داشته و درباره مسايل سياسي ، اجتماعي و اقتصادي اظهار نظر مي كند .

بر اساس اساسنامه ، پارلمان عربي در چارچوب اتحاديه عرب و به عنوان ارگاني مستقل تشكيل ساختار داده و از هر عضو اتحاديه 4 نماينده كه از سوي پارلمان هاي ملي انتخاب مي شوند حضور دارند . در حال حاضر اين نهاد داراي 88 نماينده و يك كميته اصلي 22 نفره است و در نشست اخير "محمد جاسم الصقر" كويتي به رياست آن انتخاب شد .

نكته اي كه در اينجا قابل تامل است اينكه اين نهاد فراملي نقش قانونگذاري نداشته و سران اتحاديه عرب ترجيح داده اند صرفا نقش مشورتي براي آن قائل شوند. در نتيجه اين مسئله مغاير با اهداف اصلي اتحاديه در تغيير چارچوب ساختاري و انجام اصلاحات بوده و تلاش طرفداران فراهم سازي شرايط مناسب براي تعامل بيش از پيش كشورهاي عربي از طريق اتحاديه را با چالش روبرو مي كند .

پس از موفقيت اتحاديه اروپا در دستيابي به پول و پارلمان واحد اروپايي ، كشورهاي عربي به اين باور رسيده اند كه در سايه بعضي اصلاحات مي توان به موفقيت هاي مشابه اروپا در جهان عرب دست يافت . اما با نگاه به ساختار سياسي كشورهاي عربي هيچگونه ساختار پارلماني تاثيرگذار بر امور اجرايي دولت ها مشاهده نمي شود و حتي قواي مجريه اين كشورها حاضر به پذيرش آلترناتيو براي خود در ساختار سياسي نيستند.به همين دليل به سختي مي توان پذيرفت كه اين كشورها بخشي از اختيارات خود را در اختيار يك سازمان فراملي قرار دهند .

اتحاديه عرب با مشكلات فراواني روبرو است كه اظهارنظر مشورتي و صدور بيانيه هاي صوري التيام بخش هيچيك از اين مشكلات نخواهد بود .

ارزيابي "مهر" بر اين است همانطور كه بيشتر پارلمان هاي كشورهاي عربي جنبه نمادين دموكراسي را دارند به تبع آن پارلمان فراملي عربي نيز به عنوان نماينده پارلمان هاي ملي جنبه تشريفاتي خواهند داشت . تا زماني كه پارلمان هاي ملي اتحاديه عرب به صورت بنيادي روند دموكراسي را تجربه نكنند ، تشعشعات بيروني اين تغييرات كه چاره ساز مشكلات اتحاديه عرب باشد ، محسوس نخواهد شد و تاسيس نهادهاي فراملي صرفا براي گرفتن ژست سياسي به منظور برداشتن گامهاي عملي براي اصلاح ساختار اتحاديه عرب مي باشد.