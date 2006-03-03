اصولگرايان تمامي همت خود را صرف خدمت به كشور و ملت كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، احمد توكلي كه در سومين كنگره سراسري ‌جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي سخن مي گفت، افزود "دو سال پيش كه مجلس و دولت در دست جريان موسوم به دوم خرداد بود، اين مساله بر انقلابيون اصيل "تلخ" بود و اصولگرايان امروز نبايد آن روزها را فراموش كنند.

وي افزود: در آن روزگار، هر روز ساز جديدي زده و تلاش مي ‌شد تا اركان قوام بخش انقلاب اسلامي، خط امام و حاكميت ولايت فقيه تضعيف شده و حكومت به سمت سكولار سوق پيدا كند.

توكلي خاطرنشان كرد: اگر مدعيان اصولگرايي امروز آن روزهاي تلخ را فراموش نكنند، از خطا مصون خواهند ماند.

نماينده تهران ادامه داد: امروز كه با عنايت خدا، تدبير اصولگرايان و به علت خطاهاي گذشته، قدرت در دست گروه جديدي افتاده كه دعاوي خود را در بوته آزمايش قرار دهد، ما به عنوان مدعيان اصولگرايي بايد سر فصل ‌هاي اصولگرايي را باز مرور كنيم.

توكلي نخستين اصل مورد توجه اصولگريان را "توجه به دين" دانست و گفت: دين به ويژه دين اسلام در همه عرصه‌ ها مي ‌تواند زندگي انسان را هدايت كند.

وي "اعتقاد به مردم سالاري ديني" را دومين مولفه كه بايد مورد توجه ‌اصولگرايان قرار گيرد، عنوان كرد و افزود: بايد مردم را محق و موظف به دخالت در سرنوشت خود بدانيم و فقط وقتي به راي آنها محتاج هستيم به سراغشان نرويم و اساس را بر ابلاغ مردم قرار ندهيم ، بلكه اساس بايد اقناع افكار عمومي باشد.

اين نماينده، "آزاد انديشي ، آزادي خواهي و مبارزه با استبداد" را از راه ‌هاي اصولگرايي دانست و اظهار داشت: بها ندادن يا كم توجهي به آزاد انديشي خطرات جدي براي ما خواهد داشت و انسان‌ ها بايد بتوانند آزادانه بگويند، آزادانه بينديشند و آزادانه ببينند، كه البته آنجا كه آزادي وجود دارد، قيد نيز هست.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه خطر استبداد هميشه وجود داشته و اكنون و در آينده نيز وجود دارد، تصريح كرد: بايد دامن خود را از آلوده شدن به استبداد كنار بكشيم.

توكلي "حركت مستمر بر اساس عقلانيت" را از ديگر ويژگي ‌هاي اصولگرايان دانست و گفت: اگر بر عقلانيت پافشاري نكنيم، سلايق ما را به عقب گرد مبتلا خواهد كرد.

وي "خودباوري و تلاش براي تحقق اهداف بلند سند چشم انداز 20 ساله" را از ديگر مولفه هاي قابل توجه براي اصولگرايان عنوان كرد.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم از "مبارزه بي امان با فساد اقتصادي" به عنوان يكي ديگر از اين مولفه ها نام برد و با اشاره به ضرورت صداقت، پاكدامني، ساده زيستي، ظلم ستيزي و مردم گرايي مسوولان، اظهار داشت: كساني كه دچار توهم هستند و مي گويند بدون مبارزه با فساد امكان توسعه وجود دارد، بايد به ميزان فساد و دفع سرمايه ‌ها و آشفتگي‌ هاي موجود توجه كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، توكلي با بيان اينكه "عزم جدي براي مبارزه با كانون‌ هاي فساد در كشور وجود ندارد" تاكيد كرد كه نزول درجه فساد در ايران از رتبه هشتاد و هفت به رتبه نود و سه در گزارش سازمان شفافيت بين المللي و فاسدتر شدن سيستم نشانگر آن است كه كانون‌ هاي ثروت و قدرت به هم گره خورده‌ اند و ملت ما از اين رهگذر 34 ميليارد دلار هزينه پرداخت.

وي عدالت خواهي را جوهره اصلي دين دانست و متذكر شد : عدالت همه جانبه در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مهم است و اين مسايل لازم و ملزوم يكديگر هستند.

اين نماينده با تاكيد بر اينكه "ترويج عدالت بايد از اهداف اصولگرايان باشد" افزود: ما از "جهاني شدن عادلانه" كه آرزوي شيعيان است، استقبال مي ‌كنيم اما جهاني شدني كه آمريكا تحت عنوان جهاني ‌سازي مطرح مي كند، مورد پذيرش ما نيست.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به الگوهايي كه اصولگرايان براي حركت خود برگزيده ‌اند، اظهار داشت: الگويي كه در اصولگرايي رابطه دولت و مجلس را شكل مي دهد، الگويي دلسوزانه، برادرانه و خيرخواهانه است.

وي تاكيد كرد كه در اين الگو، مجلس بر اساس قانون خط دهنده و دولت ره رونده است.

عضو ائتلاف آبادگران مجلس هفتم گفت: تلاش مي‌ كنيم با دولت چنان رفتار كنيم كه اصولگرايان در نزد خدا و خلق خدا در ارايه خدمات وعده داده شده سربلند باشند؛ چرا كه معتقديم اين قدرت هميشه باقي نمي ‌ماند و امروز دست ما است و فردا به فرد ديگري واگذار مي ‌شود.

توكلي دانش را منشاء قدرت دانست و اضافه كرد: اگر مي خواهيم در عرصه ‌جهاني از آزادي، عدالت و اسلام مستضعفان دفاع و در برابر استكبار و استعمار و استبداد ايستادگي كنيم، راهي جز اهتمام در كسب قدرت نداريم و كسب قدرت بدون دانش و فناوري دست نيافتني است.

وي با اشاره به ضرورت وجود لوازم سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي حركت به سمت توليد دانش گفت: حوادث اكنون براي ما تكرار شده است و اگر فناوري بخواهيم بايد متوجه فناوران داخلي باشيم و آنها را مورد حمايت خود قرار دهيم.

توكلي در خاتمه تصريح كرد: نعمت قدرت طعمه نيست، بلكه يك آزمايش سنگين است كه در برابر آن قرار گرفته ايم و همه بايد با استفاده از اين فرصت، براي رهايي كشور از عقب ماندگي و خدمت به ملت شبانه روز تلاش كنيم.