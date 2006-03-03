صيانت از منافع ملي از نتايج مذاكرات ارزشمندتر است

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، حجت الاسلام و المسلمين محسن كازروني در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه كرج افزود: نتايج مذاكراتي كه هم اكنون بين ايران وساير كشورهاي در جريان است، براي ملت ايران بسيار مهم است ولي آنچه بيش از نتايج مذاكرات ارزشمند است صيانت از منافع ملي كشور است.

وي با تاكيد بر حق مسلم ايران مبني بر دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز خاطر نشان كرد: تلاشهاي غرب و اروپا براي هم عقيده كردن جهانيان با اين موضوع كه ايران به دنبال ساخت سلاح هسته اي است، كاري بسيار دشوار است ؛ زيرا امروز جهانيان به سياستهاي نادرست آمريكا و اروپايي ها پي برده اند.

كازروني اظهار داشت: ايران تحت هيچ شرايطي نمي تواند فعاليتهاي هسته اي خود را متوقف كند و دانشمندان ايران بايد همچنان در چارچوب قوانين هسته اي به فعاليتهاي خود ادامه دهند.

خطيب جمعه كرج در بخش ديگري از سخنان خود سياستهاي اخير اروپا و غرب براي ايجاد اختلاف بين مسلمانان را محكوم كرد و گفت: انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز از پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و هتك حرمت عتبات عاليات نشان از تلاش دشمن براي از هم گسيختن اتحاد مسلمانان است وهمه بايد در اين زمينه هوشيار باشند.

وي تصريح كرد: در ماههاي اخير با اقدامات غربيها مسلمانان اقصي نقاط دنيا بيشتر به هم نزديك شده اند و اميد است اتحاد مسلمانان جهان به انقلاب جهاني امام عصر (عج) پيوند بخورد.

حجت الاسلام كازروني در ادامه با اشاره به اهداف دولت يادآور شد: توزيع ناعادلانه ثروت در دوران گذشته عده زيادي از افراد را به فقر و زير خط آن كشانده است و به همين دليل ضرورت برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي به شدت احساس مي شود .

وي ادامه داد: برخورد با مفاسد اقتصادي مي تواند به فقرزدايي و كاهش فاصله طبقاتي در كشور كمك شايان توجهي كند و به همين دليل مسئولان بايد نسبت به اين موضوع اهتمام ويژه داشته باشند.

امام جمعه كرج در پايان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال نو ، خواستار حضور گسترده مردم در جشن نيكوكاري و كمك رساني به نيازمندان شد.