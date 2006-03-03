خروش شهيد قندي درفولادشهر / مجيد جلالي از روي نيمكت تكان نخورد

به گزارش خبرنگار" مهر" در اصفهان از اين ديدار حدود 2هزار تماشاگر ديدن كردند وجالب آنكه حدود 80 نفر ازتماشاگران حامي تيم شهيد قندي يزد نيزبا دو دستگاه اتوبوس خود را به ورزشگاه فولاد شهر رسانده بودند تا اين بازي را از نزديك نظاره گر باشند.

* تماشاگران يزدي ازهمان آغاز بازي بشدت تيم خود را تشويق كردند، بطوريكه در اكثرلحظات بازي صداي تماشاگران يزدي بيش ازحاميان ذوب آهن به گوش مي رسيد.

* رسول زماني و اصغرسادات زاده بازيكناني بودند كه به ترتيب سابقه بازي درتيمهاي ذوب آهن و سپاهان اصفهان را دارا هستند و اتفاقا درنيمه اول بازي خوبي ازخود ارائه دادند.

* سبحاني مديرعامل جديد شركت سهامي ذوب آهن و ابكا مديرعامل سابق اين شركت ازنزديك نظاره گر اين بازي بودند.

* اصغرفروتن سرپرست تيم ذوب آهن بدليل محروميت از پشت فنس اين ديدار را نظاره كرد.

* وقتي تيم شهيد قندي يزد درعين ناباوري با سه گل ازتيم ميزبان پيش افتاد، تشويق تماشاگران يزدي به اوج خود رسيد، آنها اين پيروزي را به فروش شهيد قندي تعبيركردند و با فرياد ياحسين (ع) سردادند.

* پس ازگل اول ذوب آهن همچنان حمايتهاي تماشاگران شهيد قندي ادامه داشت.

* در45 دقيقه نيمه اول درحاليكه كربكندي ايستاده بازي تيمش را نظاره گر بود، مجيد جلالي حتي براي يكبارهم از روي نيمكت بلند نشد.