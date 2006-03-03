مذاكرات ايران و اروپا سازنده بود / مسكو براي ماندن موضوع هسته اي ايران در آژانس فعاليت خواهد كرد

دكتر حسين انتظامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" تاكيد كرد : در مذاكرات دبيران شوراي عالي امنيت ملي ايران و روسيه در روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه در مسكو، طرفين روي عناصر الگويي كه مي تواند مبناي حل اختلاف جاري در موضوع هسته اي در چارچوب آژانس باشد به توافق رسيدند.



وي افزود : طرفين توافق كردند كه در اجلاس دوشنبه 15 اسفندماه ( شش مارس) شوراي حكام از قطعنامه يا بيانيه اي كه مبتني بر اين راهكار باشد حمايت نمايند و در جهت جلب حمايت طرف هاي ديگر نسبت به آن تلاش مشترك به عمل آورند.



به گفته سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي، مذاكرات دكتر لاريجاني و هيات همراه با مقامات روس در سه دور انجام شد و آخرين دور آن پنجشنبه شب در فرودگاه مسكو صورت گرفت . دورهاي قبل نيز در يك هتل عمومي در مسكو برگزار شده بود.



انتظامي مذاكرات امروز دكتر لاريجاني با وزراي امور خارجه اروپا را نيز سازنده خواند، اما از توضيح بيشتر در اين خصوص خودداري كرد.