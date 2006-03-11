اعمال فشار آمريكا به پاكستان براي مبارزه عليه ايران / افغانستان كليد عمليات برضد ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه پايونير اخيرا مقاله اي را تحت عنوان" ارتباط ايران" به قلم "ا.بي.ماهاپاترا" به چاپ رسانده كه در بخشي از آن آمده است: پاكستان ازسوي آمريكا تحت فشار قرار دارد تا نسبت به ايران روش خصمانه اي را اتخاذ كند. اگر پاكستان به مبارزه عليه ايران نپيوندد، اين كشورديگر به عنوان دولت خط مقدم در مبارزه عليه تروريسم جهاني توصيف نخواهد شد.

اين روزنامه در ادامه مطلب خود در تحليل ارتباطات كشورهاي منطقه با واشنگتن واعمال فشارهاي كاخ سفيد عليه تهران مي افزايد: تا به حال بسياري از كشورهاي اسلامي از جمله، عربستان سعودي، تركيه، كويت، اردن، عمان، قطر، كشورهاي آسياي ميانه، افغانستان و آذربايجان در مبارزه آمريكا عليه ايران با اين كشور متحد شده اند. اما، بيش از همه، افغانستان كليد عمليات برضد ايران خواهد بود و آمريكا از پاكستان مي خواهد كه اين كشور ساير اطلاعات مهم مربوط به برنامه هسته اي ايران را تحويل واشنگتن دهد.

روزنامه هندي در بخش ديگر اين گزارش با متهم كردن اسلام آباد به ارتباطات پنهان با تهران درموضوع هسته اي بر خلاف گزارشهاي البردادعي ادعا كرد: اين امر كاملاً مشخص است كه ايران شش مركزمحرمانه هسته اي را دراختيار دارد و دكتر عبدالقديرخان، دانشمند‌ پاكستاني، از قابليت توليد تسليحات هسته اي ايران اطلاعات دارد، اما جنگ، يا حركتي به سوي جنگ، بر اختلافات بين شيعه و سني در پاكستان خواهد افزود.

پايونيربا ذكر تاثيرات احتمالي هرگونه اقدام خلاف روند پاكستان با منافع كشورها منطقه مدعي است كه درصورت تشديداختلافات مذهبي آنها ازقبل مساجد يكديگر را بمباران مي كنند. به علاوه، شورش دربلوچستان برخوردار از حمايت ايران مي باشد. اگرچه آمريكا از اين اختلافات با خبراست اما با اين وجود خواهان همكاري پاكستان مي باشد، زيرا در واقع اين فعاليت هاي تكثير پاكستان بودند كه ايران را به جاده هسته اي راهنمايي كردند.

با توجه به سابقه رقابت ومناقشه دهلي واسلام آباد اين روزنامه نوشت : اگر پاكستان با آمريكا همكاري نكند، مورد هدف اقدامات وسيع آن كشور قرار خواهد گرفت. اين امر كه آمريكا به احساسات محلي در پاكستان اهميت نمي دهد، از هدف قراردادن ظواهري مشخص است. در جنگ عليه ايران نيز سياست آمريكا همين خواهد بود.

پايونير در ادامه افزود: آمريكا در مسئله ايران با هند و پاكستان بطورمختلف برخورد مي كند. درجنگ دوم خليج فارس،‌ پاكستان با مثال بردن هند، از اعزام نيرو طفره رفت. اما در مسئله ايران اين گونه نخواهد بود، زيرا وضعيت ايران بيشتر مانند افغانستان مي باشد. اول، پاكستان مسئول بروز بحران ايران مي باشد. ايران از هسته اي شدن پاكستان سود برد و پاكستان راجع به برنامه هسته اي ايران اطلاعات بيشتري در اختيار دارد.

اين منبع هندي بدون اشاره به فشارهاي واشنگتن عليه دهلي درخصوص فعاليتهاي هسته ايش وسفر اخير بوش به اين كشورچنين مي نويسد : از سوي ديگر، نقش هند نقش يك قدرت مسئول هسته اي است و ظرف چند سال گذشته اعتبار اين كشور در سطح بين المللي افزايش يافته است. آمريكا و متحدين اين كشور در راي گيري گذشته در آژانس به حمايت هند نياز نداشتند، اما وقتي كه هند به حمايت آمريكا راي داد، وضعيت كاملاً تغيير كرد.

با توجه به افزايش نگراني جهاني ازدارندگان سلاح هسته اي غيرعضو ان پي تي اين روزنامه درادامه اين موضوع را چنين توجيه كرده است : ايران نيز اهميت رو به رشد هند را درك مي كند و به همين خاطر خواهان تساوي با هند به عنوان يك قدرت اعلام شده هسته اي شده اما وزارت خارجه هند بلافاصله چنين اقدامي را محكوم كرد. در واقع شايعه اي وجود دارد كه بحران ايران به شناسايي هند به عنوان يك دولت هسته اي توسط آمريكا سرعت خواهد بخشيد و اين امر موجب خواهد شد تا گروه تامين كننده هسته اي نيز به اين كشور اين موقعيت را اعطاء كند.

اين روزنامه درخاتمه مقاله تاكيد كرد: ايران افغانستان نيست كه پاكستان بتواند در جستجوي عمق راهبردي در برابر هند، آن را اشغال كند. به علاوه مردم بلوچستان و شيعه پاكستان تحت تاثير ايران قرار دارند.

متذكر مي گردد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا چندي پيش درسفر 4 روزه خود به كشورهاي هند و پاكستان و افغانستان ، در هند توافق تاريخي هسته اي را با اين كشورامضا كرد و در اسلام آباد از پرويز مشرف تضمين گرفت كه همچنان در كنار آمريكا در جنگ با آنچه وي تروريسم مي نامد، قرار گيرد