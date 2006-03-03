مسئولان كميته امداد با يادگار امام (ره) ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، كميته امداد امام خميني (ره) اعلام كرد: در اين ديدار سيد حسن خميني طي سخناني با اشاره به خدمات و فعاليتهاي كميته امداد در ابعاد گوناگون حمايتي گفت: كار كميته امداد عميقا معنوي است و امداد گران بايد تلاش كنند اين عمل خود را صرفا با قصد قربت و براي رضاي خداوند انجام دهند كه كار براي خدا بركات گسترده اي به همراه دارد.

وي ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم حاج حبيب الله شفيق و سوابق خدماتي مسئولان كميته امداد ، اظهار داشت: آنچه در كميته امداد مشاهده مي شود اين است كه مسئولان آن از افراد متدين و معتمد هستند و به قصد قربت و براي رضاي خدا به بهترين بندگان خدا خدمت مي كنند.

سيد حسن خميني با اشاره به برگزاري مراسم شور نيكوكاري در ايام پاياني سال اظهار اميدواري كرد اين حركت معنوي و همايش اسلامي همچون سنوات گذشته با استقبال گرم نيكوكاران كشور مواجه شده و محرومان و نيازمندان از انفاق و احسان آنان برخوردار شوند.

وي تصريح كرد: مشاركت و كمك مردم به نيازمندان براي رضاي خدا موجب سعادت دنيا و آخرت آنان خواهد بود.

بنابرهمين گزارش ، سيد رضا نيري سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) نيز در اين ديدار طي سخناني ضمن تقدير و تشكر از عنايات مقام معظم رهبري ، آيات عظام ، علما اعلام ، روساي قواي سه گانه كشور و مسئولان عالي رتبه ، اظهار داشت: اين نهاد از بدو تاسيس تاكنون همواره مورد عنايت و اعتماد امام راحل و مقام معظم رهبري و مسئولان عاليرتبه نظام و مردم خير و سخاوتمند كشورمان بوده است و اين اعتماد و اطمينان ، در سايه خلوص نيت و تلاش مجدانه و مخلصانه امدادگران به دست آمده است.

وي با تشريح تاريخ فعاليت اين نهاد مقدس تاكيد كرد: كميته امداد امانت ارزشمند امام راحل است و امدادگران سعي كرده اند به نحو شايسته اي از اين امانت پاسداري كنند.

نيري ياد آور شد: در حال حاضر كميته امداد با به كارگيري دانش نوين و علم روز و به خدمت گرفتن تجارب ارزنده 27سال گذشته نيرو هاي متعهد و متخصص خود ، موفق به انجام خدمات گسترده حمايتي در سطح قابل قبول شده است و به همين دليل بسياري از سازمان هاي بين المللي و كشورهاي جهان خواستار انتقال دانش و تجارب كميته امداد به اين مراكز هستند.