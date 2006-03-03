پاس بر سكوي قهرماني ايستاد / هادي ساعي برنده كاپ تكنيك شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها لحظاتي پيش درسالن شهيد افراسيابي خاتمه يافت كه تيم پاس تهران با كسب 3 مدال و4 برنز درمجموع با 54 امتياز برسكوي قهرماني ايستاد. كره جنوبي با يك طلا و3 نقره و با 35 امتياز نايب قهرمان شد و اردن با 1طلا و يك برنز با 27 امتياز درجاي سوم قرارگرفت.

در رده بندي تيمهاي داخلي پاس با همين تعداد امتياز ومدال برسكوي نخست ايستاد. دانشگاه آزاد با 2طلا و2 نقره با 43 امتياز نايب قهرمان شد ومنطقه آزاد چابهار با يك طلا يك برنز و 28 امتياز درجاي سوم قرارگرفت، امروز در آخرين روز نفجم، معتمد، ساعي و كرمي به مدال طلا دست يافتند.

لازم به يادآوري است: خوزه لوپز بهترين داور، تيم اسپانيا برنده كاپ تيم اخلاق، هائو وانگ ازچين برنده كاپ بازيكن اخلاق و هادي ساعي برنده كاپ تكنيك شدند.