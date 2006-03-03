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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۵۷

فيلمساز فلسطيني نامزد اسكار:

فشار صهيونيست‌ها باعث ناكامي "اينك بهشت" مي‌شود

فشار صهيونيست‌ها باعث ناكامي "اينك بهشت" مي‌شود

كارگردان فيلم فلسطيني "اينك بهشت" كه يكشنبه شب بايد براي به دست آوردن اسكار بهترين فيلم خارجي‌زبان با چهار نامزد ديگر رقابت كند، معتقد است لابي صهيونيست‌ها در امريكا احتمالا باعث ناكامي او و فيلمش در اسكار 2006 مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هاني ابواسد كه پيش از اين جايزه گلدن گلوب بهترين فيلم خارجي‌زبان را برده، امروز جمعه در مصاحبه با معتبرترين روزنامه مناطق اشغالي فلسطين (Yedioth Ahronoth) گفت: "من مي‌توانم همين حالا نطق پذيرش اسكارم را بنويسم. اسكار فرايند پيچيده‌اي است و من معتقدم در پايان آنچه به ضررم تمام مي‌شود نگرش‌هاي محافظه‌كارانه اعضاي آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكاست. حتي اگر اكثريت اعضا هم بر اساس نداي دروني خود رأي بدهند، من اين رقابت نزديك را به همان دليل مي‌بازم."

"اينك بهشت" داستان دو دوست فلسطيني را روايت مي‌كند كه براي عمليات استشهادي آماده مي‌شوند، اما يكي از آنها در آخرين لحظات از اين مأموريت كنار مي‌كشد. اسرائيلي‌هايي كه به شدت در تلاشند تا به واسطه عوامل صهيونيستي فعال در امريكا باعث ناكامي و حتي حذف نام اين فيلم فلسطيني از ميان نامزدهاي بهترين فيلم خارجي‌زبان اسكار 2006 شوند، "اينك بهشت" را متهم به ترويج تروريسم كرده‌اند. اما بسياري از منتقدان و نشريه‌هاي خود امريكا نخستين نماينده سينماي فلسطين در تاريخ اسكار را فيلمي خطاب كرده‌اند كه با وجود داشتن لحن فلسطيني، هرگز به دام پروپاگاندا نيفتاده است.

در چند هفته گذشته فشار صهيونيست‌ها براي كنار گذاشتن "اينك بهشت" از فهرست نامزدهاي اسكار بهترين فيلم خارجي‌زبان در دوره هفتاد و هشتم اين مراسم روند فزاينده‌اي به خود گرفت، اما مسئولان آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا اعلام كردند آكادمي تسليم فشارهاي خارجي نمي‌شود و نام اين فيلم به عنوان نماينده كشور فلسطين در شب اسكار برده خواهد شد.
کد مطلب 298132

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