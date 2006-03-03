  1. فرهنگ و ادب
۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

وزير بهداشت از پشت صحنه "حلقه سبز" ابراهيم حاتمي‌كيا بازديد كرد

وزير بهداشت و درمان شب گذشته (پنج‌شنبه 11 اسفند) از پشت صحنه مجموعه تلويزيوني "حلقه سبز" به كارگرداني ابراهيم حاتمي‌كيا در يكي از بيمارستان‌هاي تهران بازديد كرد و در جريان پيشرفت اين مجموعه و نحوه انجام كار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار "مهر"، دكتر كامران باقري لنكراني كه با چند نفر از همكاران خود به پشت صحنه سريال رفته بود، به حاتمي‌كيا گفت: "موضوعي كه شما در اين مجموعه مورد توجه قرارداده‌ايد احتياج به فرهنگ‌سازي در جامعه دارد و طرح اين موضوع و اهدا و پيوند اعضاي بدن از طريق اين مجموعه مي‌تواند در جامعه نهادينه شود."

كارگردان سريال "حلقه سبز" هم در ارتباط با داستان اين مجموعه گفت: "در اين سريال ماهيت اصلي پيوند اعضاي بدن است كه از زبان يك روح گفته مي شود، از زبان روحي كه دچار مرگر مغزي شده و علاقه ندارد قلبش به شخص ديگري اهدا شود. گويا مي خواهد دوباره به زندگي بازگردد. اين ماهيت اصلي قصه است و اتفاقات اطراف آن حاشيه ماجراست."

در ادامه وزير بهداشت افزود: "مجموعه تلويزيوني "حلقه سبز" مي تواند تاثير بسزايي در مخاطب داشته باشد و فرهنگ اهداي اعضاي بدن را براي مخاطب بازگو كند."

حاتمي‌كيا هم در ارتباط با حساسيت لوكيشن‌هايي كه در بيمارستان گرفته مي شود و نحوه پيوند قلب گفت: "دوستان پزشك حساسيت زيادي در به تصوير كشيدن نحوه صحيح پيوند قلب دارند و ما نيز خود را به نوعي بدهكار اين دوستان مي دانيم و سعي داريم اين امر مورد توجه قرار گيرد. اما من با مخاطب عام و عموم مردم سر و كار دارم و مجموعه داستاني دارد كه مخاطب به آن توجه دارد. مخاطب من بيشتر به صورت تماشاگر توجه مي كند و اجزا و حاشيه را كمتر مورد توجه قرار مي دهد. در نتيجه ما شايد بيشتر به قصه توجه كرديم و سعي كرديم با در نظر گرفتن اين موضوع به طرز صحيحي به حاشيه و نحوه صحيح اين پيوند بپردازيم."

پيرهادي، تهيه‌كننده مجموعه تلويزيوني "حلقه سبز"، هم انجام تحقيقات گسترده در نوشتن فيلمنامه مجموعه را يكي از شاخصه‌هاي پروژه دانست و افزود: "ما حدود يك سال تحقيقاتي گسترده در ارتباط با پيوند اعضا انجام داديم، به طوري كه در اين تيم تحقيقاتي چند پزشك و چند كارشناس امور رسانه‌اي حضور داشتند و از نزديك با اين موضوع آشنا شديم و بعد از يكسال به نقطه اي رسيديم كه حاتمي‌كيا نگارش فيلمنامه را شروع كرد."

وزير بهداشت در ادامه اين ديدار تصريح كرد: "انساني‌ترين بخش اين مجموعه تلويزيوني فرهنگ سازي اهداي اعضاي بدن فرد مرگ مغزي شده به افراد نيازمند است و ما اميدواريم با درايتي كه در اين كارگردان سينماي ايران سراغ داريم مجموعه اي در خور توجه و همراه با فرهنگ سازي درست اين سنت پزشكي ببينيم."

كارگردان مجموعه "حلقه سبز" در پاسخ به پرسش وزير در ارتباط با زمان پايان اين مجموعه تلويزيوني گفت: "نزديك به 8 ماه براي به پايان رساندن اين مجموعه زمان در نظر گرفته ايم و تاكنون حدود 4 ماه آن سپري شده است."

تهيه‌كننده مجموعه هم در ارتباط با شكل گيري سريال "حلقه سبز" گفت: "سال 81 از طرف وزارت بهداشت و درمان از ما دعوتي به عمل آمد و طرح اين موضوع در آنجا شكل گرفت. از همان موقع تحقيقات گسترده اي همراه با يك تيم مجرب به صورت ميداني و كتابخانه اي شروع شد. بعد از حدود 8 ماه نگارش اوليه فيلمنامه و سال 82 به طور جدي نوشتن فيلمنامه توسط ايراهيم حاتمي كيا آغاز شد. البته تا ساخت اين مجموعه از زمان نوشتن فيلمنامه حدودا وقفه اي 2 ساله ايجاد شد كه به خاطر فيلم‌هايي بود كه حاتمي‌كيا در دست ساخت داشت."

وي ادامه داد: "اواخر ساخت فيلم "به نام پدر" (زمان تدوين فيلم ) ما به يك جمع بندي براي ساخت اين مجموعه رسيديم و عمليات اجرايي را شروع كرديم. از ابتدا تصميم براي ساخت تلويزيوني اين سوژه بود و نگارش فيلمنامه آن نيز به صورت تلويزيوني بود. تيرماه 84 پيش توليد مجموعه شروع شد كه حدود 5 ما پيش توليد طول كشيد و درست اواخر آذر 84 اين كار كليد خورد."

پيرهادي هماهنگي وزارت بهداشت و درمان با اين مجموعه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: "وزارت بهداشت و درمان هماهنگي خوبي با اين مجموعه داشت و حمايت‌هاي لازم را به راحتي انجام مي داد. البته سرمايه گذاري اين مجموعه از طرف سازمان صدا و سيما صورت گرفته و تاكنون فيلمبرداري 40 درصد آن به پايان رسيده و از ارديبهشت ماه سال آينده براي گرفتن صحنه‌هاي دگر به استان‌هاي گيلان، مازندران و زنجان سفر مي كنيم. فكر مي كنم حدودا پايان مرداد يا اواسط شهريور 85 كار به پايان برسد."
